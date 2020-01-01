В Україні – 485 нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 10:18
Підтвердили 26 999 випадків COVID-19, з них 12 054 одужали, 788 померли.
Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 485 випадки, інформує ЦГЗ.
Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні - 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей та 4088 медпрацівників. Усього потребувала госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.
Із числа людей, що одужали, - 2836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
Донецька обл. — 231 (121 одужали);
Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
м. Київ — 3418 (888 одужали);
Київська обл. — 1784 (558 одужали);
Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
Луганська обл. — 54 (43 одужали);
Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
Одеська обл. — 996 (372 одужали);
Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
Сумська обл. — 193 (158 одужали);
Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).
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Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 485 випадки, інформує ЦГЗ.
Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні - 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей та 4088 медпрацівників. Усього потребувала госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.
Із числа людей, що одужали, - 2836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
Донецька обл. — 231 (121 одужали);
Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
м. Київ — 3418 (888 одужали);
Київська обл. — 1784 (558 одужали);
Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
Луганська обл. — 54 (43 одужали);
Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
Одеська обл. — 996 (372 одужали);
Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
Сумська обл. — 193 (158 одужали);
Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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