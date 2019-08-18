День молоді у Луцьку пропонують провести там, де ще не проводили

Ірина Полєтуха пропонує провести цьогорічний День молоді на проспекті Молоді, а не на Театральному майдані чи у Центральному парку імені Лесі Українки, як це відбувалось щорічно.



Про це вона розповіла на власній сторінці у facebook, пише



«Це молодий проспект, реально молодий на мапі міста, та ще й з такою назвою. Свою теперішню проспект отримав у 90-х роках. Прикольно ж! Я і значна частина моїх друзів теж отримали свої імена в тих роках. Прекрасні геолокаційні координати, бо «Бере початок від перехрестя з просп.Відродження, прямує на північний захід й закінчується площею Героїв Майдану на перехресті з просп.Соборності» (з Вікі). Зверніть увагу на назви «Відродження», «Героїв Майдану», «Соборності», - всі ці концепти, як на мене, абсолютно відповідають духу української молоді і так гарно, що проспект Молоді знаходиться саме поруч з ними», – зазначає Ірина.



Однією з переваг, на її думку, є й розташований там клуб «ХХІ століття» та справжній літак ІЛ-18, де колись був кінотеатр для дітей «Космос». Поблизу нього Ірина пропонує розташувати оригінальну фотозону.



«Поруч з клюбом – справжнісінький літак! Не знаю жодного активіста в місті, який би не мріяв хоча б раз провести там тренінг/захід для молоді. Колись там був оригінальний відеосалон, кінотеатр для дітей «Космос», який розташовувався всередині літака ІЛ-18. У 80-ті роки це був один з найбільш популярних закладів для сімейного відпочинку. До речі, довжина літака 36 м, вага 30 т, а в його салоні свого часу могло вміститись

122 особи.



Він також відомий як бар «Жанет» або парковка нині. Вже як зараз бачу перед очима фотозону до Дня молоді біля літака «Навіть SpaceX не вдалося з першого разу! У тебе все вийде!».



Серед цікавих заходів, які можна провести на проспекті Молоді, Ірина Полєтуха пропонує: спортивні забіги, виступи танцюристів, театральні перформанси, квести та зарядки. Також, хочуть облаштувати оригінальні фотозони та алеї.



«Все це можна зробити тут, на проспекті Молоді для молоді, та ще й тут достатньо просторо, аби облаштувати безліч безпечно віддалених локацій, промалювати зонування зі збереженням безпечної дистанції людей», – підсумувала Ірина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кураторка Міського молодіжного центру у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцькрадипропонує провести цьогорічний День молоді на проспекті Молоді, а не на Театральному майдані чи у Центральному парку імені Лесі Українки, як це відбувалось щорічно.Про це вона розповіла на власній сторінці у facebook, пише Перший «Це молодий проспект, реально молодий на мапі міста, та ще й з такою назвою. Свою теперішню проспект отримав у 90-х роках. Прикольно ж! Я і значна частина моїх друзів теж отримали свої імена в тих роках. Прекрасні геолокаційні координати, бо «Бере початок від перехрестя з просп.Відродження, прямує на північний захід й закінчується площею Героїв Майдану на перехресті з просп.Соборності» (з Вікі). Зверніть увагу на назви «Відродження», «Героїв Майдану», «Соборності», - всі ці концепти, як на мене, абсолютно відповідають духу української молоді і так гарно, що проспект Молоді знаходиться саме поруч з ними», – зазначає Ірина.Однією з переваг, на її думку, є й розташований там клуб «ХХІ століття» та справжній літак ІЛ-18, де колись був кінотеатр для дітей «Космос». Поблизу нього Ірина пропонує розташувати оригінальну фотозону.«Поруч з клюбом – справжнісінький літак! Не знаю жодного активіста в місті, який би не мріяв хоча б раз провести там тренінг/захід для молоді. Колись там був оригінальний відеосалон, кінотеатр для дітей «Космос», який розташовувався всередині літака ІЛ-18. У 80-ті роки це був один з найбільш популярних закладів для сімейного відпочинку. До речі, довжина літака 36 м, вага 30 т, а в його салоні свого часу могло вміститись122 особи.Він також відомий як бар «Жанет» або парковка нині. Вже як зараз бачу перед очима фотозону до Дня молоді біля літака «Навіть SpaceX не вдалося з першого разу! У тебе все вийде!».Серед цікавих заходів, які можна провести на проспекті Молоді, Ірина Полєтуха пропонує: спортивні забіги, виступи танцюристів, театральні перформанси, квести та зарядки. Також, хочуть облаштувати оригінальні фотозони та алеї.«Все це можна зробити тут, на проспекті Молоді для молоді, та ще й тут достатньо просторо, аби облаштувати безліч безпечно віддалених локацій, промалювати зонування зі збереженням безпечної дистанції людей», – підсумувала Ірина.

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