У ЗСУ за добу виявили 6 нових випадків COVID-19, один військовий з Волині лікується вдома





Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ, передає



Станом на 10.00 7 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 143 особи, летальних випадків – 4.



Крім того, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 37 особи.



"За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають 4 військовослужбовця, Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по 1 військовослужбовцю) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Збройних силах України хворіє 140 осіб на COVID-19. За останню добу підтвердили 6 нових випадків захворювання.Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН Станом на 10.00 7 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 143 особи, летальних випадків – 4.Крім того, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 37 особи."За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають 4 військовослужбовця, Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по 1 військовослужбовцю) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.

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