На Волині рибалки врятували дитину, яка ледве не втопилась





Максим Пізнайко та Юрій Шинкарук стали свідками того, як хлопчик пірнув у воду з містка, але назад не випірнув. Хлопці зреагували миттєво та кинулись на допомогу, пише



«Стояли ловили рибу. Розмовляли. В цей час діти купалися недалеко від нас. Було їх четверо, з містка пригали троє. Четвертий пішов пригати далі, трішки проплив, пірнув, але назад не виринув. Юра зразу кинувся у воду та дістав хлопчика вже майже з дна, я витягнув дитину на місток, після чого поклали його на бік аби він відкашляв воду», - розповів Максим.



Хлопці просять батьків не пускати своїх дітей до водойми без нагляду.



«Бо наступного разу може просто нікого не бути з дорослих», - додав рибалка.

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