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На Волині рибалки врятували дитину, яка ледве не втопилась

На Волині рибалки врятували дитину, яка ледве не втопилась
Маневицькі рибалки під час вилову риби на водоймі Заходи врятували хлопчика, який почав топитись.

Максим Пізнайко та Юрій Шинкарук стали свідками того, як хлопчик пірнув у воду з містка, але назад не випірнув. Хлопці зреагували миттєво та кинулись на допомогу, пише Район.Маневичі.

«Стояли ловили рибу. Розмовляли. В цей час діти купалися недалеко від нас. Було їх четверо, з містка пригали троє. Четвертий пішов пригати далі, трішки проплив, пірнув, але назад не виринув. Юра зразу кинувся у воду та дістав хлопчика вже майже з дна, я витягнув дитину на місток, після чого поклали його на бік аби він відкашляв воду», - розповів Максим.

Хлопці просять батьків не пускати своїх дітей до водойми без нагляду.

«Бо наступного разу може просто нікого не бути з дорослих», - додав рибалка.

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Теги: дитина, вода
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