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У місті на Волині молодики влаштували бійку, п’яний чоловік напав на поліцейських

У місті на Волині молодики влаштували бійку, п’яний чоловік напав на поліцейських
Ввечері 6-го червня на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську поблизу 31-го будинку трапилася бійка.

У сутичках брали участь кілька чоловіків, розповідають очевидці. Зазначають, що хулігани перебували в стані алкогольного сп’яніння, передає БУГ.

На місце приїжджала “швидка” та три наряди поліції, говорять свідки події.

Розповідають також, що після приїзду правоохоронців зібралося багато молодих людей. Один із учасників бійки конфліктував з поліцейськими, бив ногами службовий автомобіль.

Як зазначили в Нововолинському відділенні поліції на сторінці в фейсбуці, на лінію “102” надійшло повідомлення, що поблизу будинку однієї із вулиць Нововолинська відбувається бійка між чоловіками. На виклик негайно виїхав наряд сектору реагування патрульної поліції Нововолинського відділення поліції.

На місці події один із учасників конфлікту, 31-річний чоловік, перебував в п’яному вигляді, поводився агресивно, на законні вимоги працівників поліції не реагував, почав чинити їм опір та напав на поліцейських.

Про подію відразу повідомили чергову частину відділення поліції, на місце прибула слідчо-оперативна група та додатковий наряд сектору реагування патрульної поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 342 та ч.2 ст.345 КК України.

Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, за вчинене йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

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Теги: бійка
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