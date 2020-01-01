вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

8 червня на Волині: гортаючи календар

8 червня на Волині: гортаючи календар
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото). Також особисте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк.

Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.

Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.

У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО
07 червень, 23:27
У місті на Волині чоловік погрожував ножем працівнику магазину та вкрав алкоголь
07 червень, 22:48
Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус
07 червень, 22:17
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
07 червень, 21:40
Схожі новини
7 червня на Волині: гортаючи календар 7 червня на Волині: гортаючи календар
07 червень, 00:00
5 червня на Волині: гортаючи календар 5 червня на Волині: гортаючи календар
05 червень, 00:00
3 червня на Волині: гортаючи календар 3 червня на Волині: гортаючи календар
03 червень, 00:00
1 червня на Волині: гортаючи календар 1 червня на Волині: гортаючи календар
01 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО
07 червень, 23:27
 0
У місті на Волині чоловік погрожував ножем працівнику магазину та вкрав алкоголь
07 червень, 22:48
 0
Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус
07 червень, 22:17
 0
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
07 червень, 21:40
 0
Медіа
відео
1/8