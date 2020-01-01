8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото). Також особисте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк.
Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.
Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.
У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.
Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.
У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО
07 червень, 23:27
Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус
07 червень, 22:17
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
07 червень, 21:40