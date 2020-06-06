У МОЗ створять відомство з питань трансплантації
Сьогодні, 02:27
У Міністерстві охорони здоров’я створять окремий орган, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, 6 червня, повідомляє Слово і Діло.
За його словами, указ про створення такої установи він вже підписав.
«Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікуванням за кордоном», – сказав Степанов.
Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати і в Україні, адже в країні «є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему».
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Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, 6 червня, повідомляє Слово і Діло.
За його словами, указ про створення такої установи він вже підписав.
«Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікуванням за кордоном», – сказав Степанов.
Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати і в Україні, адже в країні «є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему».
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