У МОЗ створять відомство з питань трансплантації





Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, 6 червня, повідомляє



За його словами, указ про створення такої установи він вже підписав.



«Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікуванням за кордоном», – сказав Степанов.



Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати і в Україні, адже в країні «є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я створять окремий орган, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном.Про це повідомив глава МОЗна брифінгу в суботу, 6 червня, повідомляє Слово і Діло За його словами, указ про створення такої установи він вже підписав.«Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікуванням за кордоном», – сказав Степанов.Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати і в Україні, адже в країні «є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему».

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