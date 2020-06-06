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У МОЗ створять відомство з питань трансплантації

У МОЗ створять відомство з питань трансплантації
У Міністерстві охорони здоров’я створять окремий орган, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, 6 червня, повідомляє Слово і Діло.

За його словами, указ про створення такої установи він вже підписав.

«Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікуванням за кордоном», – сказав Степанов.

Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати і в Україні, адже в країні «є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему».


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Теги: МОЗ, трансплантація, Максим Степанов
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