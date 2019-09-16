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Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год

Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год
За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за вчора.

Також камери зафіксували автомобіль — Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, яких порушив швидкісний режим 9 разів.

Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год
Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год
Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год
Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год

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Теги: поліція, камери відеофіксації, швидкість, антирекорд
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