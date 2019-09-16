Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год
Сьогодні, 04:10
За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за вчора.
Також камери зафіксували автомобіль — Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, яких порушив швидкісний режим 9 разів.
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Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за вчора.
Також камери зафіксували автомобіль — Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, яких порушив швидкісний режим 9 разів.
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