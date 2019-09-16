Антирекорд: у Києві зафіксували автомобіль, який гнався зі швидкістю 208 км/год





Про це повідомила



Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.



Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за вчора.



Також камери зафіксували автомобіль — Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, яких порушив швидкісний режим 9 разів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.Про це повідомила Патрульна поліція Києва Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за вчора.Також камери зафіксували автомобіль — Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, яких порушив швидкісний режим 9 разів.

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