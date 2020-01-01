Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус
Сьогодні, 22:17
Станом на 7 червня COVID-19 виявили у 5 050 українських медиків.
Медики складають 18,7% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні, повідомляє 24 канал.
962 медики перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апарату штучної вентиляції легень.
Від початку епідемії одужали вже 2 836 працівників медичної сфери. 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, висока кількість хворих медиків пов’язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях.
- Відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;
- Недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.
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Медики складають 18,7% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні, повідомляє 24 канал.
962 медики перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апарату штучної вентиляції легень.
Від початку епідемії одужали вже 2 836 працівників медичної сфери. 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, висока кількість хворих медиків пов’язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях.
- Відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;
- Недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.
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