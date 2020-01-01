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Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус

Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус
Станом на 7 червня COVID-19 виявили у 5 050 українських медиків.

Медики складають 18,7% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні, повідомляє 24 канал.

962 медики перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Від початку епідемії одужали вже 2 836 працівників медичної сфери. 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, висока кількість хворих медиків пов’язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях.

- Відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;
- Недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.

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Теги: медики, коронавірус
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