Більше п'яти тисяч українських медиків захворіли на коронавірус





Медики складають 18,7% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні, повідомляє



962 медики перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апарату штучної вентиляції легень.



Від початку епідемії одужали вже 2 836 працівників медичної сфери. 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою.



За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, висока кількість хворих медиків пов’язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях.



- Відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

- Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє зберігання та утилізації;

- Недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.

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