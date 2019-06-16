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У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО

У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У День Святої Трійці, П’ятдесятниці, митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив Божественну літургію в кафедральному Троїцькому соборі та звернувся до вірних із проповіддю.

Про це пише пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Владика нагадав про благодать Святого Духа, яка сходить на нас, і зазначив: аби очистити наші душі, варто відкрити свої серця і прийняти її. Бо ця благодать «немічне уздоровлює і недостачу доповнює». Адже коли наша душа наповнена благодаттю, то не залишається місця для пошесті у нашому тілі: не від недуг тіла хворіє душа, а навпаки, нагадує архіпастир.

Тому на закінчення митрополит Михаїл побажав, щоби благодать Святого Духа завжди щедро сходила на всіх.



У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО

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Теги: Трійця, собор, митрополит, Михаїл
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