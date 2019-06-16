У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
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У День Святої Трійці, П’ятдесятниці, митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив Божественну літургію в кафедральному Троїцькому соборі та звернувся до вірних із проповіддю.
Про це пише пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Владика нагадав про благодать Святого Духа, яка сходить на нас, і зазначив: аби очистити наші душі, варто відкрити свої серця і прийняти її. Бо ця благодать «немічне уздоровлює і недостачу доповнює». Адже коли наша душа наповнена благодаттю, то не залишається місця для пошесті у нашому тілі: не від недуг тіла хворіє душа, а навпаки, нагадує архіпастир.
Тому на закінчення митрополит Михаїл побажав, щоби благодать Святого Духа завжди щедро сходила на всіх.
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Про це пише пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Владика нагадав про благодать Святого Духа, яка сходить на нас, і зазначив: аби очистити наші душі, варто відкрити свої серця і прийняти її. Бо ця благодать «немічне уздоровлює і недостачу доповнює». Адже коли наша душа наповнена благодаттю, то не залишається місця для пошесті у нашому тілі: не від недуг тіла хворіє душа, а навпаки, нагадує архіпастир.
Тому на закінчення митрополит Михаїл побажав, щоби благодать Святого Духа завжди щедро сходила на всіх.
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