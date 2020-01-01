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На Волині внаслідок аварії перекинувся автомобіль. ВІДЕО

На Волині внаслідок аварії перекинувся автомобіль. ВІДЕО
Близько 18:00 у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій біля парку «Слов’янський» трапилася ДТП.

У результаті зіткнення з легковиком перекинувся кросовер пише Буг.

Як відомо, легкове авто темного кольору виїжджало з узбіччя, а кросовер їхав по Луцькій у напрямку центра. Легковик вдарив інше авто в бік, у результаті чого те перекинулося.



До слова, як розповіли БУГу, на проїжджій частині автівка пролежала недовго – її допомогли перевернути на колеса перехожі. Поліцію на місце події не викликали.

На Волині внаслідок аварії перекинувся автомобіль. ВІДЕО
На Волині внаслідок аварії перекинувся автомобіль. ВІДЕО

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Теги: аварія. автомобіль. перекинувся
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