На Волині внаслідок аварії перекинувся автомобіль. ВІДЕО





У результаті зіткнення з легковиком перекинувся кросовер пише



Як відомо, легкове авто темного кольору виїжджало з узбіччя, а кросовер їхав по Луцькій у напрямку центра. Легковик вдарив інше авто в бік, у результаті чого те перекинулося.







До слова, як розповіли БУГу, на проїжджій частині автівка пролежала недовго – її допомогли перевернути на колеса перехожі. Поліцію на місце події не викликали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 18:00 у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій біля парку «Слов’янський» трапилася ДТП.У результаті зіткнення з легковиком перекинувся кросовер пише Буг Як відомо, легкове авто темного кольору виїжджало з узбіччя, а кросовер їхав по Луцькій у напрямку центра. Легковик вдарив інше авто в бік, у результаті чого те перекинулося.До слова, як розповіли БУГу, на проїжджій частині автівка пролежала недовго – її допомогли перевернути на колеса перехожі. Поліцію на місце події не викликали.

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