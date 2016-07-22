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У місті на Волині чоловік погрожував ножем працівнику магазину та вкрав алкоголь

У місті на Волині чоловік погрожував ножем працівнику магазину та вкрав алкоголь
7-го червня до Нововолинського відділення поліції надійшло повідомлення від охоронця місцевого супермаркету про те, що невідомий чоловік зайшовши в магазин та погрожуючи ножем адміністратору, заволодів спритним напоєм з прилавку. Чоловіка уже затримали.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, – повідомили БУГу в Нововолинському відділенні поліції.

Поліцейські на місці події провели детальний огляд камер відеоспостереження та опитали можливих свідків.

“Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці протягом півгодини встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець Нововолинська. Речові докази вилучили”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру до судових розслідувань за ч.1. статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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Теги: Нововолинськ, поліція, супермаркет, погрози, алкоголь, ніж
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