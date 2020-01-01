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Освіта в період карантину: в луцькій школі вдосконалять систему оцінювання учнів

Освіта в період карантину: в луцькій школі вдосконалять систему оцінювання учнів
Нині випускники 11 класів через карантин зіткнулися із тим, що не до кінця розуміють, як і коли здаватимуть ЗНО та якою врешті буде вступна кампанія-2020.

Директор школи №1 міста Луцька Андрій Киця й сам зізнався, що навіть не знає, коли випускники отримають свої свідоцтва про освіту. Про це пише ІА "Конкурент".

Про це він розповів 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.
Освіта в період карантину: в луцькій школі вдосконалять систему оцінювання учнів


«Проблем з випускниками базової школи, тобто 9 класу, немає, ми вже готуємо і на наступному тижні видамо документи. Є ситуація із випускниками 11-класниками. От коли їм вручатимемо свідоцтва, ми не знаємо. На сьогодні зробити щось планово чи з перспективою дуже непросто. Ми можемо сьогодні написати будь-яке розпорядження, наказ, підписати, поставити печатку, а вірус ми в сейф на ключ можемо закрити? Ми не знаємо, як він себе поведе», – зауважив директор спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1.

Також він додав, що у зв’язку зі зміною формату навчання, у закладі освіти переглянуть і удосконалять систему оцінювання учнів.
Освіта в період карантину: в луцькій школі вдосконалять систему оцінювання учнів


«Я не можу говорити за всі навчальні заклади, але по своєму навчальному закладу я зробив один висновок. Нам зараз потрібно дуже добре подумати щодо того, як удосконалити систему контролю і оцінювання дистанційно. Ми забезпечили зворотній зв'язок, але от як оцінити, чи реально це оцінка учня чи членів його сім’ї – ось тут нюанс», – підсумував Андрій Киця.

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Теги: Андрій Киця, Андрій Покровський, Рух Свідомі, школа, навчання, оцінювання
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