Унікальний образ Старозавітної Трійці презентують у Музеї волинської ікони. ФОТО





Одна з найбільш цікавих ікон походить з Різдво-Богородичної церкви села Троянівка Маневицького району і датована серединою XVIII століття. Про це пише газета



Як розказує завідувачка музеєм Тетяна Єлісєєва, ця ікона особливо була пошкоджена, шашіль настільки з’їв дошку, на якій написаний образ, що реставраторам довелося здійснити справжнє диво, аби зберегти цю цінну пам’ятку культури та нашої історії.



Проте виставляти ікону доводиться у спеціальному кіоті, аби зберегти її цілісність. Ще однією цікавою деталлю ікони є те, що вона була вміщена не у традиційному празниковому ряді іконостасу, а є храмовою іконою, що зустрічається дуже і дуже рідко.



Вірогідно, що і храм, з якого вона походить, був споруджений на честь Святої Трійці, а вже згодом образ потрапив у церкву в Троянівці.





Дуже часто ікони на тему Святої Трійці зображають трьох ангелів. Сюжет іконописних зображень Трійці будується на біблійній розповіді про те, як праотець Авраам і його дружина Сарра зустріли біля діброви Мамре трьох ангелів (Бут. 18, 1-15). Для них Авраам і Сарра гостинно приготували з кращого борошна «прісні хліби», «теля ніжне і гарне», «олії і молока».



Один з ангелів повідомив про народження у Сарри сина. Господь сказав, що «від Авраама дійсно піде народ великий і сильний, і благословляться в ньому всі народи землі». Згідно традиційним християнським поясненням, в образі трьох ангелів Аврааму було дано одкровення про єдиносущного і триіпостасного Бога.



Робота невідомого волинського іконописця вражає, як зазначає Тетяна Єлісєєва, і тим, що він використовує обмежену кількість кольорів, але робить це надзвичайно талановито.



Народного колориту іконі надають світські одежі персонажів: Авраам у червоній свиті і синіх штанах, Сарра – у червоній сорочці, поверх синьої спідниці білий фартух, на голові білий плат. Лики Авраама і Сарри наділені рисами старших людей – сиві волосся і борода у Авраама, зморшки на щоках і чолі Сарри.



Увесь колорит ікони підкоряється золото-срібним елементам – знаки божественного світла і божественної слави – тло, німби, хітони ангелів, а червоний і синій в одежах Авраама і Сарри, символізують єдність небесного і земного, божественного і людського. Вміле поєднання церковного канону і елементів світського життя заворожує нас і сьогодні.



Наталія МАЛІМОН

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У колекції Музею волинської ікони є кілька образів «Старозавітної Трійці» різного часу і рівня виконання.Одна з найбільш цікавих ікон походить з Різдво-Богородичної церкви села Троянівка Маневицького району і датована серединою XVIII століття. Про це пише газета "День" Як розказує завідувачка музеєм, ця ікона особливо була пошкоджена, шашіль настільки з’їв дошку, на якій написаний образ, що реставраторам довелося здійснити справжнє диво, аби зберегти цю цінну пам’ятку культури та нашої історії.Проте виставляти ікону доводиться у спеціальному кіоті, аби зберегти її цілісність. Ще однією цікавою деталлю ікони є те, що вона була вміщена не у традиційному празниковому ряді іконостасу, а є храмовою іконою, що зустрічається дуже і дуже рідко.Вірогідно, що і храм, з якого вона походить, був споруджений на честь Святої Трійці, а вже згодом образ потрапив у церкву в Троянівці.Дуже часто ікони на тему Святої Трійці зображають трьох ангелів. Сюжет іконописних зображень Трійці будується на біблійній розповіді про те, як праотець Авраам і його дружина Сарра зустріли біля діброви Мамре трьох ангелів (Бут. 18, 1-15). Для них Авраам і Сарра гостинно приготували з кращого борошна «прісні хліби», «теля ніжне і гарне», «олії і молока».Один з ангелів повідомив про народження у Сарри сина. Господь сказав, що «від Авраама дійсно піде народ великий і сильний, і благословляться в ньому всі народи землі». Згідно традиційним християнським поясненням, в образі трьох ангелів Аврааму було дано одкровення про єдиносущного і триіпостасного Бога.Робота невідомого волинського іконописця вражає, як зазначає Тетяна Єлісєєва, і тим, що він використовує обмежену кількість кольорів, але робить це надзвичайно талановито.Народного колориту іконі надають світські одежі персонажів: Авраам у червоній свиті і синіх штанах, Сарра – у червоній сорочці, поверх синьої спідниці білий фартух, на голові білий плат. Лики Авраама і Сарри наділені рисами старших людей – сиві волосся і борода у Авраама, зморшки на щоках і чолі Сарри.Увесь колорит ікони підкоряється золото-срібним елементам – знаки божественного світла і божественної слави – тло, німби, хітони ангелів, а червоний і синій в одежах Авраама і Сарри, символізують єдність небесного і земного, божественного і людського. Вміле поєднання церковного канону і елементів світського життя заворожує нас і сьогодні.Наталія МАЛІМОН

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