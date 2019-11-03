Був номінований на «Оскар»: після карантину на екрани вийде фільм, який знімали на Волині





Про це у відповідь на запит



До слова фільм «Пофарбоване пташеня», який



“Оскільки через карантин кінотеатри змушені були припинити свою діяльність, що призвело до повної зупинки кінопрокату по всій країні, усі заплановані прем'єри та кінотеатральні релізи стрічок, починаючи з 12 березня, були перенесені на невизначений термін… Сподіваємось, що поступове зняття карантинних обмежень, яке всі ми досить успішно проходимо нині, вже скоро дозволить кінотеатрам відкритись і розпочати сезон, перш за все, з українських фільмів. По завершенню карантинних заходів ми очікуємо на релізи та прем’єри таких фільмів, як “Передчуття” В’ячеслава Криштофовича, українсько-чесько-словацької картини “Пофарбоване пташеня” Вацлава Маргоула, фільму-призера Венеційського МКФ “Атлантида” Валентина Васяновича та багато інших”, - йдеться у відповіді на запит.



Вказано, що також в прокат у 2020 році мають вийти такі кінофільми, як “Толока” Михайла Іллєнка, “Тарас. Повернення” Олександра Денисенка, “Генделик” Тараса Дудуря, “Антон” Зази Урушадзе, “Троє” Івана Кравчишина та “Кавказький бурий ведмідь” Отара Шаматава. Також під кінець року запланований вихід фільму “Олекса Довбуш” Олеся Саніна.



У 2020 році запланована прем’єра дев’яти документальних фільмів, серед яких “Вона та війна” Марії Кондакової, “Мир для Ніни” Жанни Максименко-Довгич та “Ульяненко: без цензури” Юлії Шашкової.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після закінчення карантинних обмежень кінотеатри відкриються і зможуть розпочати сезон з прокату українських фільмів. Зокрема, на екрани вийде “Передчуття”, “Пофарбоване пташеня” та “Атлантида”.Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Держкіно.До слова фільм «Пофарбоване пташеня», який знімали у селі Сваловичі на Волині , минулого року увійшов до короткого списку претендентів на американську кінопремію «Оскар» “Оскільки через карантин кінотеатри змушені були припинити свою діяльність, що призвело до повної зупинки кінопрокату по всій країні, усі заплановані прем'єри та кінотеатральні релізи стрічок, починаючи з 12 березня, були перенесені на невизначений термін… Сподіваємось, що поступове зняття карантинних обмежень, яке всі ми досить успішно проходимо нині, вже скоро дозволить кінотеатрам відкритись і розпочати сезон, перш за все, з українських фільмів. По завершенню карантинних заходів ми очікуємо на релізи та прем’єри таких фільмів, як “Передчуття” В’ячеслава Криштофовича, українсько-чесько-словацької картини “Пофарбоване пташеня” Вацлава Маргоула, фільму-призера Венеційського МКФ “Атлантида” Валентина Васяновича та багато інших”, - йдеться у відповіді на запит.Вказано, що також в прокат у 2020 році мають вийти такі кінофільми, як “Толока”, “Тарас. Повернення”, “Генделик”, “Антон”, “Троє”та “Кавказький бурий ведмідь”. Також під кінець року запланований вихід фільму “Олекса Довбуш”У 2020 році запланована прем’єра дев’яти документальних фільмів, серед яких “Вона та війна”, “Мир для Ніни”та “Ульяненко: без цензури”

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