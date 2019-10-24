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У волинському селі закривають фельдшерсько-акушерський пункт

У волинському селі закривають фельдшерсько-акушерський пункт
Рішення про виведення зі структури КНП «Камінь-Каширський ЦПМСД» Олександріївського ФАПу було прийняте депутатами районної ради.

Воно, за словами головного лікаря районної первинки Ігоря Солов’я, не повинно вплинути на доступність отримання медичної допомоги жителями цього села. Про це пише газета "Полісся".

"В Олександрії лише 150 мешканців. У місцевому ФАПі уже близько трьох років немає медперсоналу. Але селян обслуговують у фельдшерсько-акушерському пункті села Качин. Тому утримувати ще один ФАП по сусідству немає необхідності", — пояснив Ігор Петрович.

Таким чином приміщення, що знаходилося на балансі КНП «Камінь-Каширський ЦПМСД», було передане Качинській сільській раді, а матеріальні цінності — Качинському ФАПові.

Тетяна ПРИХОДЬКО

Зображення - ілюстративне

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Теги: ФАП, Олександрія, Камінь-Каширський ЦПМСД
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