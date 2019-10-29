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На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО

На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО
У дорожньо-транспортній пригоді з участю кількох автомобілів, яка сталася у Рівненському районі на трасі "Київ - Чоп", загинули чотири особи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася 7 червня, о 18:25 на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Вересневе", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинули чотири людини - водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Окрім того, дістав ушкодження водій Audi.

На місці ДТП працювали патрульні поліцейські та слідчі.

Рух на автодорозі був ускладнений

На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО
На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, легковик, фура
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