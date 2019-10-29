На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих. ФОТО





Про це



"Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася 7 червня, о 18:25 на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Вересневе", - йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, загинули чотири людини - водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Окрім того, дістав ушкодження водій Audi.



На місці ДТП працювали патрульні поліцейські та слідчі.



Рух на автодорозі був ускладнений





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дорожньо-транспортній пригоді з участю кількох автомобілів, яка сталася у Рівненському районі на трасі "Київ - Чоп", загинули чотири особи.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області."Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася 7 червня, о 18:25 на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Вересневе", - йдеться у повідомленні.За попередньою інформацією, загинули чотири людини - водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Окрім того, дістав ушкодження водій Audi.На місці ДТП працювали патрульні поліцейські та слідчі.Рух на автодорозі був ускладнений

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