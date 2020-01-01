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У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО

У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО
І ось такий «Бембі» народився у вольєрному господарстві Губинського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ».

Про це інформують на сторінці ДП Володимир-Волинського лісомисливського господарства.

Лісівники нагадують: якщо під час прогулянки в лісі ви знайшли оленятко або дитинча козулі - ні в якому разі не чіпайте його.

"Скоріш за все, малеча чекає на маму, яка поруч та з тривогою спостерігає за вами.

Не можна його торкатись руками, мама почувши запах людини відмовиться від малюка. Миттєва примха "та ж тільки погладити" призведе до трагедії.

Природа потребує спокою та Вашої поваги", - йдеться в дописі.

У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО
У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО

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Теги: оленя, ліс, Володимир-Волинське ЛМГ
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