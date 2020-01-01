У вольєрному господарстві на Волині народилось оленя. ФОТО
Сьогодні, 23:27
І ось такий «Бембі» народився у вольєрному господарстві Губинського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ».
Про це інформують на сторінці ДП Володимир-Волинського лісомисливського господарства.
Лісівники нагадують: якщо під час прогулянки в лісі ви знайшли оленятко або дитинча козулі - ні в якому разі не чіпайте його.
"Скоріш за все, малеча чекає на маму, яка поруч та з тривогою спостерігає за вами.
Не можна його торкатись руками, мама почувши запах людини відмовиться від малюка. Миттєва примха "та ж тільки погладити" призведе до трагедії.
Природа потребує спокою та Вашої поваги", - йдеться в дописі.
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Про це інформують на сторінці ДП Володимир-Волинського лісомисливського господарства.
Лісівники нагадують: якщо під час прогулянки в лісі ви знайшли оленятко або дитинча козулі - ні в якому разі не чіпайте його.
"Скоріш за все, малеча чекає на маму, яка поруч та з тривогою спостерігає за вами.
Не можна його торкатись руками, мама почувши запах людини відмовиться від малюка. Миттєва примха "та ж тільки погладити" призведе до трагедії.
Природа потребує спокою та Вашої поваги", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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