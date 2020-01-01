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Курс валют у Луцьку на 8 червня

Курс валют у Луцьку на 8 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.463, а продаж – 26.756.

Євро при купівлі становить – 29.645, продажу – 30.274.

Курс російського рубля: купівля – 0,338, продаж – 0,390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.962, продаж – 6.832.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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