Курс валют у Луцьку на 8 червня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.463, а продаж – 26.756.
Євро при купівлі становить – 29.645, продажу – 30.274.
Курс російського рубля: купівля – 0,338, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.962, продаж – 6.832.
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Євро при купівлі становить – 29.645, продажу – 30.274.
Курс російського рубля: купівля – 0,338, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.962, продаж – 6.832.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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