8 червня – Духів день: чому сьогодні не можна турбувати землю та потрібно слідкувати за погодою
Сьогодні, 09:48
У 2020 році 8 червня православні християни відзначають День Святого Духа. Він завжди припадає на наступний день після Трійці. Свято присвячене третій іпостасі Триєдиного Бога.
Також сьогодні шанують пам'ять апостолів Карпа та Алфея, – пише glavcom.
Духів день
8 червня православна церква відзначає Духів день на честь Святого Духа, який за християнською традицією встановлений після дня Святої Трійці.
З 8 червня 2020 року, після Трійці, починається Русальний тиждень. Це свято Віл і Марени, Вологи Земної. Він починався з вшанування предків, яких запрошували погостювати в будинок, розкидаючи по кутах будинку свіжі березові гілки.
Також це був днем пам’яті і спілкування з водними, луговими і лісовими духами. Згідно з переказами, русалками ставали ті, хто помер передчасно, не ставши дорослим, або пішов з життя добровільно.
Вважається, що в цей день земля – іменинниця, її не можна турбувати. У Духів день освячували колодязі, а ще саме з Духова дня починається справжнє літнє тепло.
8 червня – Карпів день. Карп Корополов
У цей день вшановують апостола Карпа, учня святого Павла. Про його життя відомо дуже мало, він лише кілька разів згадується у священних книгах. Завдяки імені святого, його свято в народі швидко зв’язали з рибальством.
Традиції на Карпа 8 червня
Однак у народі Карп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім’я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про гарний улов. Саме на Карпа в будинок прийнято було запрошувати пічника, який оглядав піч, за потреби підправляв її. Після роботи майстра обов’язково слід пригостити короваєм.
До речі, ще один шмат короваю 8 червня обов’язково клали за піч, щоб погодувати домового, адже його потурбували під час ремонту. Прийнято було ставитися до пічників з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде у домі, особливо взимку.
Вважалося, що на Карпа добре ловляться його «тезки» — коропи, тому чоловіки дружно виходили на риболовлю.
В цей день горщики і миски прийнято було виставляти під квітучі кущі шипшини. Так робили, щоб позбутися від неприємного запаху від домашнього посуду. Та й самі люди намагалися подихати повітрям поруч з шипшиною — вважалося, що це допомагає від різних хвороб.
Звертали увагу в цей день на комарів. Якщо їх було багато, то останні дні червня очікувалися теплими, але дощовими.
Крім Карпа, православна церква 8 червня також вшановує пам’ять апостола Алфея, який точно так само, як і Карп, проживав приблизно в I столітті. Відомостей про його життя практично немає. Відомо тільки, що він проповідував христову віру в Христа і допомагав незаможним.
У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня прийнято сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи. Також 8 червня можна видаляти ягоди агрусу і чорної смородини, якщо вони вражені огнівкою.
Що не можна робити 8 червня
Не можна підмітати підлогу після заходу сонця – в роду багато будуть хворіти.
Також краще не вирушати в поїздку, не міняти роботу і квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.
Уникайте конфліктів.
Народні прикмети на 8 червня
достаток комарів – до теплих, але дощових днях в кінці місяця;
багато коників – до посушливого дня;
рибу видно біля поверхні і навіть періодично вистрибує – у найближчі дні погода буде сира;
качки пірнають і плескаються – до швидкого дощу;
жаби голосно квакають – найближчим часом очікуються дощі;
якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.
Іменини
8 червня День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також сьогодні шанують пам'ять апостолів Карпа та Алфея, – пише glavcom.
Духів день
8 червня православна церква відзначає Духів день на честь Святого Духа, який за християнською традицією встановлений після дня Святої Трійці.
З 8 червня 2020 року, після Трійці, починається Русальний тиждень. Це свято Віл і Марени, Вологи Земної. Він починався з вшанування предків, яких запрошували погостювати в будинок, розкидаючи по кутах будинку свіжі березові гілки.
Також це був днем пам’яті і спілкування з водними, луговими і лісовими духами. Згідно з переказами, русалками ставали ті, хто помер передчасно, не ставши дорослим, або пішов з життя добровільно.
Вважається, що в цей день земля – іменинниця, її не можна турбувати. У Духів день освячували колодязі, а ще саме з Духова дня починається справжнє літнє тепло.
8 червня – Карпів день. Карп Корополов
У цей день вшановують апостола Карпа, учня святого Павла. Про його життя відомо дуже мало, він лише кілька разів згадується у священних книгах. Завдяки імені святого, його свято в народі швидко зв’язали з рибальством.
Традиції на Карпа 8 червня
Однак у народі Карп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім’я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про гарний улов. Саме на Карпа в будинок прийнято було запрошувати пічника, який оглядав піч, за потреби підправляв її. Після роботи майстра обов’язково слід пригостити короваєм.
До речі, ще один шмат короваю 8 червня обов’язково клали за піч, щоб погодувати домового, адже його потурбували під час ремонту. Прийнято було ставитися до пічників з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде у домі, особливо взимку.
Вважалося, що на Карпа добре ловляться його «тезки» — коропи, тому чоловіки дружно виходили на риболовлю.
В цей день горщики і миски прийнято було виставляти під квітучі кущі шипшини. Так робили, щоб позбутися від неприємного запаху від домашнього посуду. Та й самі люди намагалися подихати повітрям поруч з шипшиною — вважалося, що це допомагає від різних хвороб.
Звертали увагу в цей день на комарів. Якщо їх було багато, то останні дні червня очікувалися теплими, але дощовими.
Крім Карпа, православна церква 8 червня також вшановує пам’ять апостола Алфея, який точно так само, як і Карп, проживав приблизно в I столітті. Відомостей про його життя практично немає. Відомо тільки, що він проповідував христову віру в Христа і допомагав незаможним.
У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня прийнято сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи. Також 8 червня можна видаляти ягоди агрусу і чорної смородини, якщо вони вражені огнівкою.
Що не можна робити 8 червня
Не можна підмітати підлогу після заходу сонця – в роду багато будуть хворіти.
Також краще не вирушати в поїздку, не міняти роботу і квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.
Уникайте конфліктів.
Народні прикмети на 8 червня
достаток комарів – до теплих, але дощових днях в кінці місяця;
багато коників – до посушливого дня;
рибу видно біля поверхні і навіть періодично вистрибує – у найближчі дні погода буде сира;
качки пірнають і плескаються – до швидкого дощу;
жаби голосно квакають – найближчим часом очікуються дощі;
якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.
Іменини
8 червня День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу
Сьогодні, 10:22
За добу на Волині виявили 27 нових випадків коронавірусу, 1 – летальний: ситуація в районах станом на ранок 8 червня
Сьогодні, 10:17
8 червня – Духів день: чому сьогодні не можна турбувати землю та потрібно слідкувати за погодою
Сьогодні, 09:48
Курс валют у Луцьку на 8 червня
Сьогодні, 09:10
У волинському селі закривають фельдшерсько-акушерський пункт
Сьогодні, 08:29