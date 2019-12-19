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У супермаркеті на Волині озброєний чоловік поцупив алкоголь із прилавку

У супермаркеті на Волині озброєний чоловік поцупив алкоголь із прилавку
У Нововолинську 7-го червня чоловік зайшов в магазин та, погрожуючи ножем адміністратору, викрав алкоголь з прилавку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомили у Нововолинському відділенні поліції, – пише Конкурент.

Поліцейські на місці події провели детальний огляд камер відеоспостереження та опитали можливих свідків.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці протягом півгодини встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець Нововолинська. Речові докази вилучили», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру до судових розслідувань за ч.1. статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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Теги: Нововолинськ, супермаркет, чоловік, погроза
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