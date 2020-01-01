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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу на Волині виявили 27 нових випадків коронавірусу, 1 – летальний: ситуація в районах станом на ранок 8 червня

За добу на Волині виявили 27 нових випадків коронавірусу, 1 – летальний: ситуація в районах станом на ранок 8 червня
Головний державний санітарний лікар області інформує, що на Волині за останню добу зареєстрували 27 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Ківерцівський район – 7, Луцький район – 2, Любешівський район – 2, по одному випадку зареєстровано у Ратнівському, Любомльському, Володимир-Волинському, Камінь – Каширському районах та м. Ковелі. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).

Загалом станом на 10 ранку 8 червня в області зареєстрували 1079 випадків COVID-19. Одужало 299 осіб. 33 випадки хвороби завершились летально, – пише Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 228 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 91 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 179 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 155 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 20 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 65 випадків, в т.ч. 2 летальний;
• Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Камінь-Каширський район – 32 випадки, в т.ч. 2 летальний;
• Любомльський район – 21 випадок;
• Турійський район – 12 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 8 випадків;
• Любешівський район – 8 випадків;
• Ратнівський район – 7 випадків.

За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 протестовано 7929 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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