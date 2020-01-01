За добу на Волині виявили 27 нових випадків коронавірусу, 1 – летальний: ситуація в районах станом на ранок 8 червня





Загалом станом на 10 ранку 8 червня в області зареєстрували 1079 випадків COVID-19. Одужало 299 осіб. 33 випадки хвороби завершились летально, –



Коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 228 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 91 випадок, в т.ч. 2 летальних;

• м.Ковель – 179 випадків, в тому числі 5 летальних;

• Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Ківерцівський район – 155 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 20 випадків;

• Волидимир-Волинський район – 65 випадків, в т.ч. 2 летальний;

• Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Горохівський район – 36 випадків;

• Камінь-Каширський район – 32 випадки, в т.ч. 2 летальний;

• Любомльський район – 21 випадок;

• Турійський район – 12 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Шацький район – 10 випадків;

• Рожищенський район – 8 випадків;

• Любешівський район – 8 випадків;

• Ратнівський район – 7 випадків.



За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 протестовано 7929 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний державний санітарний лікар області інформує, що на Волині за останню добу зареєстрували 27 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Ківерцівський район – 7, Луцький район – 2, Любешівський район – 2, по одному випадку зареєстровано у Ратнівському, Любомльському, Володимир-Волинському, Камінь – Каширському районах та м. Ковелі. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).Загалом станом на 10 ранку 8 червня в області зареєстрували 1079 випадків COVID-19. Одужало 299 осіб. 33 випадки хвороби завершились летально, – пише Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.• м. Луцьк – 228 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 91 випадок, в т.ч. 2 летальних;• м.Ковель – 179 випадків, в тому числі 5 летальних;• Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;• Ківерцівський район – 155 випадків, в т.ч. 6 летальних;• м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 20 випадків;• Волидимир-Волинський район – 65 випадків, в т.ч. 2 летальний;• Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;• Горохівський район – 36 випадків;• Камінь-Каширський район – 32 випадки, в т.ч. 2 летальний;• Любомльський район – 21 випадок;• Турійський район – 12 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Шацький район – 10 випадків;• Рожищенський район – 8 випадків;• Любешівський район – 8 випадків;• Ратнівський район – 7 випадків.За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 протестовано 7929 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію