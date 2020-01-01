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Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці

Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці
Мешканці мікрорайону Вишків, що у Луцьку, вирішили прикрасити вулицю квітами. Усі гуртом з граблями та лопатами висадили на кінцевій зупинці маршрутного таксі № 26А чорнобривці.

Як розповіла мешканка цього мікрорайону Софія Калюжна, за день, разом з сусідами висадили 150 кущів чорнобривців. До акції доєдналися 10 людей. Про це пише видання «Волинь» із посиланням на «Суспільне Волині».

Усі 150 кущів чорнобривців мешканці висадили за три години. Акцію з озеленення вулиці приурочили до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, торік мешканці цього району влаштували акцію, щоб привернути увагу чиновників до поганих доріг. За день мешканці висадили понад півсотні композицій з живих квітів у ями на асфальті. За два дні після акції, чиновники тоді розпочали ремонт дороги.

Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці
Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці


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Теги: Чорнобривці, квіти, Луцьк, Вишків
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