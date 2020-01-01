Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці





Як розповіла мешканка цього мікрорайону Софія Калюжна, за день, разом з сусідами висадили 150 кущів чорнобривців. До акції доєдналися 10 людей. Про це пише видання



Усі 150 кущів чорнобривців мешканці висадили за три години. Акцію з озеленення вулиці приурочили до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.



Нагадаємо, торік мешканці цього району влаштували акцію, щоб привернути увагу чиновників до поганих доріг. За день мешканці висадили понад півсотні композицій з живих квітів у ями на асфальті. За два дні після акції, чиновники тоді розпочали ремонт дороги.







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