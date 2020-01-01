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У МОЗ визначилися, хто очолить Нацслужбу здоров’я України, – Степанов

У МОЗ визначилися, хто очолить Нацслужбу здоров’я України, – Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я провели співбесіди та визначились із кандидатом на посаду глави Національної служби здоров'я України. Втім ім'я претендента поки не назвали.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 8 червня, – пише hromadske.

«Я вже визначився з кандидатом, щодо якого будуть передані документи до Кабінету міністрів України і який після проходження всіх передбачених законом процедур може бути призначений на цю посаду», — запевнив Степанов.

Міністр зазначив, що проведення звичного конкурсу на посаду неможливе через карантин. Саме тому очільника служби обирали через співбесіди.

Водночас Степанов запевнив, що після завершення карантину протягом двох місяців пройде конкурс на посаду, передбачений законодавством.

Імені кандидата не назвали. За словами міністра, ця людина має виправити «прорахунки та помилки, які допустили під час планування другого етапу реформування медицини».

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Теги: Максим Степанов, НСЗУ, МОЗ
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