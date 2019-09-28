вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок

Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Орендовану земельну ділянку з торговими контейнерами на вулиці Глушець місцевий підприємець використовує не за цільовим призначенням.

Про це повідомили на сайті департаменту мунварти міста Луцька.

8 червня муніципали розмістили повідомлення про демонтаж на усіх торгових кіосках, які розміщуються на орендованій підприємцем території.

Зазначають, що нещодавно восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду на користь Луцької міської ради та постановив використовувати земельну ділянку на вулиці Глушець для стоянки автомобілів.

«Тим часом підприємець використовував землю, як ринок. Тобто, малі архітектурні форми, які там нині знаходяться, встановлені незаконно і повинні бути демонтовані», – йдеться у повідомленні працівників мунварти.

Частину контейнерів вже демонтували раніше за згодою власників на добровільний переїзд, інші ж будуть забирати із 11 червня.

Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, Луцьк, муніципали, Старий базар, Глушець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 14:24
У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії
Сьогодні, 14:10
Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Сьогодні, 13:50
У МОЗ визначилися, хто очолить Нацслужбу здоров’я України, – Степанов
Сьогодні, 13:21
На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
26 січень, 12:05
Уже штрафували на 17 тисяч гривень: лучанка вчетверте попалась на торгівлі сурогатом Уже штрафували на 17 тисяч гривень: лучанка вчетверте попалась на торгівлі сурогатом
28 вересень, 2019, 21:48
У Луцьку зловили паліїв гілок. ФОТО У Луцьку зловили паліїв гілок. ФОТО
24 квітень, 2018, 17:46
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
28 травень, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині з навчально-реабілітаційного центру викрали туї
Сьогодні, 15:01
 0
У Камінь-Каширському районі від коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 14:33
 0
В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 14:24
 0
У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії
Сьогодні, 14:10
 0
Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8