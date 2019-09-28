Територію, де мала б бути парковка, у Луцьку використовують як ринок





Про це повідомили на сайті департаменту



8 червня муніципали розмістили повідомлення про демонтаж на усіх торгових кіосках, які розміщуються на орендованій підприємцем території.



Зазначають, що нещодавно восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду на користь Луцької міської ради та постановив використовувати земельну ділянку на вулиці Глушець для стоянки автомобілів.



«Тим часом підприємець використовував землю, як ринок. Тобто, малі архітектурні форми, які там нині знаходяться, встановлені незаконно і повинні бути демонтовані», – йдеться у повідомленні працівників мунварти.



Частину контейнерів вже демонтували раніше за згодою власників на добровільний переїзд, інші ж будуть забирати із 11 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Орендовану земельну ділянку з торговими контейнерами на вулиці Глушець місцевий підприємець використовує не за цільовим призначенням.Про це повідомили на сайті департаменту мунварти міста Луцька.8 червня муніципали розмістили повідомлення про демонтаж на усіх торгових кіосках, які розміщуються на орендованій підприємцем території.Зазначають, що нещодавно восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду на користь Луцької міської ради та постановив використовувати земельну ділянку на вулиці Глушець для стоянки автомобілів.«Тим часом підприємець використовував землю, як ринок. Тобто, малі архітектурні форми, які там нині знаходяться, встановлені незаконно і повинні бути демонтовані», – йдеться у повідомленні працівників мунварти.Частину контейнерів вже демонтували раніше за згодою власників на добровільний переїзд, інші ж будуть забирати із 11 червня.

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