В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 14:24
Ресторація «Брама у світ смаків» пропонує дуже смачну піцу за вигідною ціною.
Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.
- «Мисливська», 450г - 70 грн;
- «Козацька», 450г - 70 гр;.
- «Брама», 450г - 70 грн;
- «Цезар», 450г - 70 грн.
⠀
Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.
⠀
Отримати замовлення можна біля вікна «STREET WINDOW».
⠀
* Термін дії акції до 10.06.2020 року.
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Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.
- «Мисливська», 450г - 70 грн;
- «Козацька», 450г - 70 гр;.
- «Брама», 450г - 70 грн;
- «Цезар», 450г - 70 грн.
⠀
Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.
⠀
Отримати замовлення можна біля вікна «STREET WINDOW».
⠀
* Термін дії акції до 10.06.2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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