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В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*

В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Ресторація «Брама у світ смаків» пропонує дуже смачну піцу за вигідною ціною.

Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.

- «Мисливська», 450г - 70 грн;
- «Козацька», 450г - 70 гр;.
- «Брама», 450г - 70 грн;
- «Цезар», 450г - 70 грн.

Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.

Отримати замовлення можна біля вікна «STREET WINDOW».

* Термін дії акції до 10.06.2020 року.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, Брама, піца
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