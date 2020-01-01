У Камінь-Каширському районі від коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 14:33
За останню добу в Камінь-Каширському районі зафіксували один випадок COVID-19, який завершився летально. Померла жителька села Черче.
Зазначають, що жінка перебувала на лікуванні в одному з медичних закладів Луцького району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Відтак, за весь період спостереження цю недугу виявили в 32 мешканців Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, що станом на 8 червня в області зафіксовано 1079 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Зазначають, що жінка перебувала на лікуванні в одному з медичних закладів Луцького району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Відтак, за весь період спостереження цю недугу виявили в 32 мешканців Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, що станом на 8 червня в області зафіксовано 1079 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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