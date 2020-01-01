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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Камінь-Каширському районі від коронавірусу померла жінка

У Камінь-Каширському районі від коронавірусу померла жінка
За останню добу в Камінь-Каширському районі зафіксували один випадок COVID-19, який завершився летально. Померла жителька села Черче.

Зазначають, що жінка перебувала на лікуванні в одному з медичних закладів Луцького району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

Відтак, за весь період спостереження цю недугу виявили в 32 мешканців Камінь-Каширщини.

Нагадаємо, що станом на 8 червня в області зафіксовано 1079 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.




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Теги: Черче, смерть, коронавірус
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