У місті на Волині з навчально-реабілітаційного центру викрали туї
Сьогодні, 15:01
З території Рожищенського навчально-реабілітаційного центру невідомі викрали зелені насадження – туї.
Зникнення рослин виявили напередодні свята Трійці. Про це Район.Рожище повідомили у навчальному закладі.
Туї для центру подарували благодійники, а працівники закладу висадили та доглядали за насадженнями.
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«Працівники закладу висаджували, доглядали, поливали та підживлювали... І в когось піднялась рука вкрасти... Задумайтесь, в кого ви забрали та потім не нарікайте на долю», – справедливо зауважують працівники центру.
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Зникнення рослин виявили напередодні свята Трійці. Про це Район.Рожище повідомили у навчальному закладі.
Туї для центру подарували благодійники, а працівники закладу висадили та доглядали за насадженнями.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому парку викрали понад 20 туй. ФОТО
«Працівники закладу висаджували, доглядали, поливали та підживлювали... І в когось піднялась рука вкрасти... Задумайтесь, в кого ви забрали та потім не нарікайте на долю», – справедливо зауважують працівники центру.
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