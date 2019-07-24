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У місті на Волині з навчально-реабілітаційного центру викрали туї

У місті на Волині з навчально-реабілітаційного центру викрали туї
З території Рожищенського навчально-реабілітаційного центру невідомі викрали зелені насадження – туї.

Зникнення рослин виявили напередодні свята Трійці. Про це Район.Рожище повідомили у навчальному закладі.

Туї для центру подарували благодійники, а працівники закладу висадили та доглядали за насадженнями.

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«Працівники закладу висаджували, доглядали, поливали та підживлювали... І в когось піднялась рука вкрасти... Задумайтесь, в кого ви забрали та потім не нарікайте на долю», – справедливо зауважують працівники центру.

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Теги: туї, крадіжка
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