У місті на Волині з навчально-реабілітаційного центру викрали туї





Зникнення рослин виявили напередодні свята Трійці. Про це



Туї для центру подарували благодійники, а працівники закладу висадили та доглядали за насадженнями.



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«Працівники закладу висаджували, доглядали, поливали та підживлювали... І в когось піднялась рука вкрасти... Задумайтесь, в кого ви забрали та потім не нарікайте на долю», – справедливо зауважують працівники центру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З території Рожищенського навчально-реабілітаційного центру невідомі викрали зелені насадження – туї.Зникнення рослин виявили напередодні свята Трійці. Про це Район.Рожище повідомили у навчальному закладі.Туї для центру подарували благодійники, а працівники закладу висадили та доглядали за насадженнями.«Працівники закладу висаджували, доглядали, поливали та підживлювали... І в когось піднялась рука вкрасти... Задумайтесь, в кого ви забрали та потім не нарікайте на долю», – справедливо зауважують працівники центру.

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