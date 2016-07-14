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Вів наречену на оглядини в Україну: на кордоні затримали закохану пару

Вів наречену на оглядини в Україну: на кордоні затримали закохану пару
На українсько-молдовському кордоні військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали двох порушників. Вони потайки пробиралися із молдовської території крізь очерет, оминаючи пункти пропуску.

Згодом з’ясувалася і причина незаконної подорожі, - інформує Держприкордонслужба України.

Як встановили, 40-річний громадянин Молдови минулого року притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території України. Проте, не сплативши вчасно штраф, отримав заборону в’їзду в нашу країну. Сам чоловік пояснив, що вирішив будь-що потрапити в Україну, аби познайомити свою дівчину з ріднею, яка тут нібито проживає.

За порушення державного кордону на іноземців склали протоколи про адміністративні правопорушення, рішення по яким ухвалить суд. До того ж, відносно громадянина Молдови направлено повідомлення до СБУ за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 332-2 ККУ.

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Теги: кордон, Молдова, порушники
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