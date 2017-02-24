У луцькій бібліотеці прочитані книги зберігають на обсервації





Про це



Від початку відкриття бібліотеки після карантину, взяти книги прийшли вже більше 200 читачів. Книги, якими користувалися, - ставлять на окрему поличку.



"Ми вибрали такий стелаж, який рухається. Діти приносять книжки, ми їх складаємо, позначаємо стікерами число. Вони там лежать 10 днів на карантині", - розповідає бібліотекарка Ірина Гаджиєва.



Щороку Луцька міська центральна бібліотека для дітей обслуговує 3 тисячі 700 читачів, розповіла бібліотекарка Ніна Бочарова.



"Від початку роботи після карантину, до нас записалося 10 читачів. Діти заскучили за книгами, перечитують ті, які вдома. Якщо зовсім маленькі діти, то приходять їхні батьки", - каже Оксана Січкар.



Зі слів заступниці директора книгозбірні, читальні зали в умовах карантину поки не працюють.

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