На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.9 червня 17-ліття святкуватиме юна дівчина. Її татобув кадровим офіцером, технічним інженером у військовій частині, що пов’язана з розвідкою. Дівчина розповідає, що батько був дуже добрим і щирим, мав багато друзів та понад усе любив її з братом. Олександр Скримінський брав участь в АТО/ООС у 2016-17 рр, виконував бойові завдання на передовій, але у липні 2019 р. хвороба здолала його.Цьогоріч Діана закінчила 11 клас однієї із ковельських шкіл. Окрім навчання дівчина займалась плаванням, спортивною акробатики, а також танцями. Дівчина планує поєднати своє подальше навчання із журналістикою. Вона також дуже любить фотографувати.Весною завдяки волонтерам Діана відвідала Данію, побувала у місті Копенгаген. Дівчина розповіла, що її вразила велика кількість велосипедистів, дуже сподобалось спостерігати за зміною варти біля королівського палацу. У майбутньому Діана сподівається побувати у США, а також в Іспанії. Активний відпочинок один із методів реабілітації, який насправді допомагає у скрутний час.Юна красуня говорить, що авторитетом для неї є мама - Інна Сергіївна, адже вона дуже мудра і завжди знаходить вихід з будь-яких складних життєвих ситуаціях. "Моя мама – це моя опора та підтримка, яка завжди дасть мені правильну пораду". Діана дуже любить свого молодшого брата Данила та дідуся з бабусею. Сім'я Скримінських щиро вдячна людям, які підтримували та продовжують підтримувати їхню сім'ю.Сім'я Скримінських не отримала компенсацій з державного бюджету, тому матеріальний стан - задовільний, лише нещодавно діти почали отримувати пенсію по втраті годувальника. Іменинниця з сім'єю проживає у службовому житлі, подальша доля якого ще невідома.Діана, як і будь-яка дитина, мріє провести свій день народження поряд із рідними, але, на жаль, за святковим столом вже ніколи не буде тата. Жоден подарунок не зможе замінити найріднішу людину.ПРИВАТБАНК5168-7427-0443-0218 (Скримінська Інна Сергіївна)Діана Скримінська – 17 років (09.06.2013). м. Ковель, Ріст: 169 см. Розмір взуття: 40. Розмір одягу М.