Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО

В Овруцькому районі Житомирської області водій Mitsubishi зіткнувся з Daewoo Lanos, в результаті чого загинули троє дорослих та дитина.Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня приблизно о 10:00.Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi 23-річний житель м. Овруча, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру.У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 9-місячна дівчинка, жительки м. Овруча.Водій Mitsubishi та 18-річна пасажирка Lanos отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.Наразі встановлюють всі обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.