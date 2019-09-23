Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
Сьогодні, 17:03
В Овруцькому районі Житомирської області водій Mitsubishi зіткнувся з Daewoo Lanos, в результаті чого загинули троє дорослих та дитина.
Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня приблизно о 10:00.
Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi 23-річний житель м. Овруча, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру.
У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 9-місячна дівчинка, жительки м. Овруча.
Водій Mitsubishi та 18-річна пасажирка Lanos отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.
Наразі встановлюють всі обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня приблизно о 10:00.
Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi 23-річний житель м. Овруча, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру.
У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 9-місячна дівчинка, жительки м. Овруча.
Водій Mitsubishi та 18-річна пасажирка Lanos отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.
Наразі встановлюють всі обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
Сьогодні, 17:03