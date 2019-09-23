вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО

Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
В Овруцькому районі Житомирської області водій Mitsubishi зіткнувся з Daewoo Lanos, в результаті чого загинули троє дорослих та дитина.

Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня приблизно о 10:00.

Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi 23-річний житель м. Овруча, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру.

У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 9-місячна дівчинка, жительки м. Овруча.

Водій Mitsubishi та 18-річна пасажирка Lanos отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

Наразі встановлюють всі обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Житомирщина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Афера з українськими заробітчанами: як шахраї «кидають» на гроші людей
Сьогодні, 18:02
У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті
Сьогодні, 17:50
Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Зробити сюрприз може кожен: у доньки волинського атовця – день народження
Сьогодні, 16:45
Вів наречену на оглядини в Україну: на кордоні затримали закохану пару
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині «Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині
23 вересень, 2019, 14:22
На Житомирщині в аварії загинув молодий волинянин На Житомирщині в аварії загинув молодий волинянин
20 травень, 2019, 14:12
На трасі Київ–Ковель – моторошна смертельна аварія На трасі Київ–Ковель – моторошна смертельна аварія
27 квітень, 2019, 15:58
Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні
20 липень, 2018, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Афера з українськими заробітчанами: як шахраї «кидають» на гроші людей
Сьогодні, 18:02
 0
У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті
Сьогодні, 17:50
 0
Смертельна аварія на Житомирщині: загинули троє дорослих і 9-місячна дитина. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
Зробити сюрприз може кожен: у доньки волинського атовця – день народження
Сьогодні, 16:45
 0
Вів наречену на оглядини в Україну: на кордоні затримали закохану пару
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8