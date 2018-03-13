У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті
Сьогодні, 17:50
У Ківерцівському районі волонтери роздавали хліб родинам, що опинилися у важких життєвих обставинах.
Про це йдеться на сторінці ГО "Станція добра" у facebook.
Зазначається, що загалом розвезли 307 буханок хліба та булок в 58 сімей в села Сокиричі, Муравище, Бодячів, Звози, Суськ, Словатичі, Прилуцьке та по місту Ківерці.
"...Надіємось що люди розуміють для чого вони несуть хліб (пожертву) до церкви і для кого. Ця жертва подяка Богові !!!
Пам'ятайте разом ми сила", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці ГО "Станція добра" у facebook.
Зазначається, що загалом розвезли 307 буханок хліба та булок в 58 сімей в села Сокиричі, Муравище, Бодячів, Звози, Суськ, Словатичі, Прилуцьке та по місту Ківерці.
"...Надіємось що люди розуміють для чого вони несуть хліб (пожертву) до церкви і для кого. Ця жертва подяка Богові !!!
Пам'ятайте разом ми сила", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті
Сьогодні, 17:50