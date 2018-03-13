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У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті

У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті
У Ківерцівському районі волонтери роздавали хліб родинам, що опинилися у важких життєвих обставинах.

Про це йдеться на сторінці ГО "Станція добра" у facebook.

Зазначається, що загалом розвезли 307 буханок хліба та булок в 58 сімей в села Сокиричі, Муравище, Бодячів, Звози, Суськ, Словатичі, Прилуцьке та по місту Ківерці.

"...Надіємось що люди розуміють для чого вони несуть хліб (пожертву) до церкви і для кого. Ця жертва подяка Богові !!!
Пам'ятайте разом ми сила", - йдеться у дописі.


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Теги: хліб, Ківерці, волонтери
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