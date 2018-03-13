У Ківерцівському районі волонтери роздали хліб сім'ям, які опинилися у скруті

У Ківерцівському районі волонтери роздавали хліб родинам, що опинилися у важких життєвих обставинах.Про це йдеться на сторінці ГО "Станція добра" у facebook.Зазначається, що загалом розвезли 307 буханок хліба та булок в 58 сімей в села Сокиричі, Муравище, Бодячів, Звози, Суськ, Словатичі, Прилуцьке та по місту Ківерці."...Надіємось що люди розуміють для чого вони несуть хліб (пожертву) до церкви і для кого. Ця жертва подяка Богові !!!Пам'ятайте разом ми сила", - йдеться у дописі.