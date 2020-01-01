Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у вівторок, 9 червня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Звзначають, що вiтер буде пiвденно-схiдний, 5-10 м/с, а вдень – місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 12-17º, вдень 24-29º.



А у Луцьку теж прогнозують мінливу хмарність. Вночі і вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Вiтер буде пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 14-16º, вдень 26-28º.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок, 9 червня, очікують мінливу хмарність. Вночі і вдень – невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Звзначають, що вiтер буде пiвденно-схiдний, 5-10 м/с, а вдень – місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 12-17º, вдень 24-29º.А у Луцьку теж прогнозують мінливу хмарність. Вночі і вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Вiтер буде пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 14-16º, вдень 26-28º.

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