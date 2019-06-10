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Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець

Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець
На міській водоймі Нововолинська втопилась дитина.

Про це повідомляє Буг.

Хлопцю було 14 років, закінчив 9-ий клас, мешкав на 15 мікрорайоні. Він відпочивав у компанії підлітків. Діти вирішили перепливти озеро.

Відомо, що хлопчик плавав добре, ходив у басейн.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. Також викликали водолазів для пошуку тіла.

Нагадаємо, сьогодні на озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний хлопець.

Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець
Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець
Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець

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Теги: Нововолинськ, озеро, хлопець, втопився
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