Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець
Сьогодні, 20:31
На міській водоймі Нововолинська втопилась дитина.
Про це повідомляє Буг.
Хлопцю було 14 років, закінчив 9-ий клас, мешкав на 15 мікрорайоні. Він відпочивав у компанії підлітків. Діти вирішили перепливти озеро.
Відомо, що хлопчик плавав добре, ходив у басейн.
На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. Також викликали водолазів для пошуку тіла.
Нагадаємо, сьогодні на озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний хлопець.
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Про це повідомляє Буг.
Хлопцю було 14 років, закінчив 9-ий клас, мешкав на 15 мікрорайоні. Він відпочивав у компанії підлітків. Діти вирішили перепливти озеро.
Відомо, що хлопчик плавав добре, ходив у басейн.
На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. Також викликали водолазів для пошуку тіла.
Нагадаємо, сьогодні на озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний хлопець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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