Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець





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Хлопцю було 14 років, закінчив 9-ий клас, мешкав на 15 мікрорайоні. Він відпочивав у компанії підлітків. Діти вирішили перепливти озеро.



Відомо, що хлопчик плавав добре, ходив у басейн.



На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. Також викликали водолазів для пошуку тіла.



Нагадаємо, сьогодні на озері в селі Гуща на Любомльщині





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міській водоймі Нововолинська втопилась дитина.Про це повідомляє Буг Хлопцю було 14 років, закінчив 9-ий клас, мешкав на 15 мікрорайоні. Він відпочивав у компанії підлітків. Діти вирішили перепливти озеро.Відомо, що хлопчик плавав добре, ходив у басейн.На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група. Також викликали водолазів для пошуку тіла.Нагадаємо, сьогодні на озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний хлопець

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