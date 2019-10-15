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Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО

Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО
У селі неподалік Луцька сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформують Волинські новини.

Інцидент стався у селі Новостав Луцького району. Водій легковика ІЖ не впорався з керуванням і врізався у відбійник на мосту через річку Чорногузку.

Фото аварії опублікували у мережі facebook.

Зі слів очевидців, водій авто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Автомобіль зазнав значних ушкоджень.

Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО

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Теги: аварія, міст, автомобіль
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