Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО
Сьогодні, 22:20
У селі неподалік Луцька сталась дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформують Волинські новини.
Інцидент стався у селі Новостав Луцького району. Водій легковика ІЖ не впорався з керуванням і врізався у відбійник на мосту через річку Чорногузку.
Фото аварії опублікували у мережі facebook.
Зі слів очевидців, водій авто перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Автомобіль зазнав значних ушкоджень.
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Про це інформують Волинські новини.
Інцидент стався у селі Новостав Луцького району. Водій легковика ІЖ не впорався з керуванням і врізався у відбійник на мосту через річку Чорногузку.
Фото аварії опублікували у мережі facebook.
Зі слів очевидців, водій авто перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Автомобіль зазнав значних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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