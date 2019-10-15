Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО





Про це інформують



Інцидент стався у селі Новостав Луцького району. Водій легковика ІЖ не впорався з керуванням і врізався у відбійник на мосту через річку Чорногузку.



Фото аварії опублікували у мережі facebook.



Зі слів очевидців, водій авто перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Автомобіль зазнав значних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі неподалік Луцька сталась дорожньо-транспортна пригода.Про це інформують Волинські новини Інцидент стався у селі Новостав Луцького району. Водій легковика ІЖ не впорався з керуванням і врізався у відбійник на мосту через річку Чорногузку.Фото аварії опублікували у мережі facebook.Зі слів очевидців, водій авто перебував у стані алкогольного сп'яніння.Автомобіль зазнав значних ушкоджень.

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