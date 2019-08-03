У Ковельському районі амбулаторію відремонтують за майже 5 мільйонів гривень





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, а аукціон має розпочатися 18 червня, інформує



Очікувана вартість робіт становить 4 723 138 гривень.



Капітальний ремонт амбулаторії включатиме улаштування бетонних фундаментів, перекриття покрівлі, заміну вікон і дверей, улаштування перекриття і перемичок, облаштування системи вентиляції, внутрішнє оздоблення, мурування стін, внутрішні сантехнічні роботи, зокрема, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, опалення, улаштування теплоізоляції, електромонтажні роботи, в тому числі освітлення, утеплення фасадів мінеральними плитами, улаштування ґанку, облаштування пожежної сигналізації та блискавкозахисту, вимощення бруківкою доріжки, улаштування огорожі тощо.



Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.

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