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У Ковельському районі амбулаторію відремонтують за майже 5 мільйонів гривень

У Ковельському районі амбулаторію відремонтують за майже 5 мільйонів гривень
На Волині у селі Скулин Ковельського району капітально відремонтують амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 червня, а аукціон має розпочатися 18 червня, інформує ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 4 723 138 гривень.

Капітальний ремонт амбулаторії включатиме улаштування бетонних фундаментів, перекриття покрівлі, заміну вікон і дверей, улаштування перекриття і перемичок, облаштування системи вентиляції, внутрішнє оздоблення, мурування стін, внутрішні сантехнічні роботи, зокрема, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, опалення, улаштування теплоізоляції, електромонтажні роботи, в тому числі освітлення, утеплення фасадів мінеральними плитами, улаштування ґанку, облаштування пожежної сигналізації та блискавкозахисту, вимощення бруківкою доріжки, улаштування огорожі тощо.

Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.

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Теги: Скулин, ремонт, амбулаторія
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