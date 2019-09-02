У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО





Про це повідомляє місцева жителька, директорка ЗОШ І-ІІІ ступеня села Овлочин Тетяна Терещук. Пише



«Град… Нічого цілого не лишилось…» - написала жінка на своїй сторінці у Facebook.



На фото видно, що град випав величезний, подекуди розміром з волоський горіх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі у селі Овлочин град знищив город.Про це повідомляє місцева жителька, директорка ЗОШ І-ІІІ ступеня села Овлочин. Пише Район.in.ua «Град… Нічого цілого не лишилось…» - написала жінка на своїй сторінці у Facebook.На фото видно, що град випав величезний, подекуди розміром з волоський горіх.

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