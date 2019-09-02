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У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО

У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У Турійському районі у селі Овлочин град знищив город.

Про це повідомляє місцева жителька, директорка ЗОШ І-ІІІ ступеня села Овлочин Тетяна Терещук. Пише Район.in.ua.

«Град… Нічого цілого не лишилось…» - написала жінка на своїй сторінці у Facebook.

На фото видно, що град випав величезний, подекуди розміром з волоський горіх.

У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО

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Теги: град, городина, негода, Овлочин
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