У районі на Волині випав сильний град, побив усю городину. ФОТО
Сьогодні, 21:13
У Турійському районі у селі Овлочин град знищив город.
Про це повідомляє місцева жителька, директорка ЗОШ І-ІІІ ступеня села Овлочин Тетяна Терещук. Пише Район.in.ua.
«Град… Нічого цілого не лишилось…» - написала жінка на своїй сторінці у Facebook.
На фото видно, що град випав величезний, подекуди розміром з волоський горіх.
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Про це повідомляє місцева жителька, директорка ЗОШ І-ІІІ ступеня села Овлочин Тетяна Терещук. Пише Район.in.ua.
«Град… Нічого цілого не лишилось…» - написала жінка на своїй сторінці у Facebook.
На фото видно, що град випав величезний, подекуди розміром з волоський горіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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