У Луцьку коронавірус виявили у працівника суду, установа припинила роботу





Про це інформують на сайті



"У зв’язку із підтвердженням захворювання працівника Господарського суду Волинської області коронавірусом COVID-19 повідомляємо, що у вівторок 09.06.2020 робота суду буде тимчасово призупинена з метою проведення дезінфекції приміщення суду і профілактичних заходів.



Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У працівника Господарського суду Волинської області виявили коронавірус.Про це інформують на сайті Судова влада "У зв’язку із підтвердженням захворювання працівника Господарського суду Волинської області коронавірусом COVID-19 повідомляємо, що у вівторок 09.06.2020 робота суду буде тимчасово призупинена з метою проведення дезінфекції приміщення суду і профілактичних заходів.Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

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