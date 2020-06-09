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У Луцьку коронавірус виявили у працівника суду, установа припинила роботу

У Луцьку коронавірус виявили у працівника суду, установа припинила роботу
У працівника Господарського суду Волинської області виявили коронавірус.

Про це інформують на сайті Судова влада.

"У зв’язку із підтвердженням захворювання працівника Господарського суду Волинської області коронавірусом COVID-19 повідомляємо, що у вівторок 09.06.2020 робота суду буде тимчасово призупинена з метою проведення дезінфекції приміщення суду і профілактичних заходів.

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

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Теги: коронавірус, господарський суд
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