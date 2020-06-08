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В Одесі чоловік видерся на 11-метровий пам’ятник, щоб його помити. ВІДЕО

В Одесі чоловік видерся на 11-метровий пам’ятник, щоб його помити. ВІДЕО
В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який заліз на монумент Засновникам Одеси в центрі міста.

Камери зняли, як екстремал залазить на верхівку пам’ятника, який заввишки понад 11 метрів, та починає протирати голову фігури. Про це пишуть Факти.

Чоловік припинив це робити тільки тоді, коли рятувальники ДСНС приставили до монумента драбину, щоби зняти “альпініста”.

У цей момент чоловік самостійно зліз на землю та повідомив, що просто “хотів помити” пам’ятник.

Більше детально він пояснював свій вчинок уже у відділенні поліції.


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Теги: Одеса, поліція, пам'ятник, ДСНС
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