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У Луцьку патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками

У Луцьку патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками
7 червня близько 8-ї години ранку на вулиці Зв’язківців, патрульні виявили у 24-річного чоловіка 10 поліетиленових пакети з кристалічною речовиною рожевого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

Про це інформують у патрульній поліції Волинської області.

Ближче до вечора патрулюючи на вулиці Чернишевського у двох чоловіків інспектори виявляють три згортки подрібненої речовини рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.

У Луцьку патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками
У Луцьку патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками

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Теги: поліція, патрульна, наркотики
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