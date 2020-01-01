У Луцьку патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 22:50
7 червня близько 8-ї години ранку на вулиці Зв’язківців, патрульні виявили у 24-річного чоловіка 10 поліетиленових пакети з кристалічною речовиною рожевого кольору, ймовірно, наркотичного походження.
Про це інформують у патрульній поліції Волинської області.
Ближче до вечора патрулюючи на вулиці Чернишевського у двох чоловіків інспектори виявляють три згортки подрібненої речовини рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.
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Про це інформують у патрульній поліції Волинської області.
Ближче до вечора патрулюючи на вулиці Чернишевського у двох чоловіків інспектори виявляють три згортки подрібненої речовини рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.
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