У луцькому кафедральному соборі відзначили престольний празник. ФОТО





Про це



Божественну літургію з нагоди празника головного храму єпархії в понеділок, 8 червня, очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Із керуючим Волинською єпархією служили: єпископ Ужгородський і Хустський Кирил, єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій, канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, декан собору протоієрей Микола Нецькар, ректор ВПБА протоієрей Володимир Вакін, декани, інше духовенство – з Волинської та інших єпархій.



Співав архієрейський хор «Оранта» (головний регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк).



У вітальному слові владика Михаїл побажав жити не в страху, а в любові. Аби бути щасливим у житті, любов повинна переважати всі боязні, переконує архіпастир. Тому живіть заповідями Божими – і ви переможете все на своїй дорозі.



Під час відправи митрополит нагородив душпастирів черговими священничими відзнаками.



На завершення відбувся хресний хід.





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