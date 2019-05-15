Пари за розкладом та академічна свобода: як у луцькому виші налагодили дистанційне навчання під час карантину

Оксана Ляшенко розповіла, яким чином університет оперативно після впровадження карантину налагодив дистанційне навчання студентів.



Про це вона розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Інформує



Зі слів Оксани Ляшенко, університет був готовий до такого поворту освітнього процесу, бо й до карантину в технічному університеті певною мірою впроваджувалися елементи дистанційного навчання.





«У Луцькому НТУ вже на 60% був впроваджений Moodle (були курси із освітніми програмами), 10 тисяч ліцензій на Google for Education і ще 10 тисяч ліцензій на Office 365 (там є всі інструменти для дистанційного навчання). І от коли запровадився карантин, ми одразу пішли на дистанційні платформи. У нас був алгоритм дій, яким чином організувати освітній процес. Ми не відійшли від розкладів, тобто у нас пари відбувалися саме за розкладом, але ми дали певну академічну свободу викладачам. Бо ми розуміли, що не можна їх змушувати, а варто щоб кожен мав поступову траєкторію переходу до повного онлайну», – розповіла Оксана Ляшенко.



З її слів, в університеті були викладачі, які мали свої платформи.



«Ми не обмежили і не зробили адмінконтролю над викладачами. Єдине, що ми вимагали, це те, щоб заняття відбувалися за розкладом, були вчасно і досягалася 100-відосоткова комунікація», – додала проректор.



Також вона розповіла, як під час карантину запустила 2 онлайн-опитування через Google-форми щодо якості освіти (контенту і самого процесу) для студентів і науково-педагогічного персоналу, де поставила обом групам дзеркальні питання.





«Можу сказати, що на основні питання, чи якісний контент, чи студенти розуміють, що їм розповідають, чи є комунікація, то 95% викладачів і студентів написали правду і показали, що якість освітнього процесу збереглася на належному рівні», – підсумувала проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Оксана Ляшенко.



Своєю чергою, присутня на заході депутатка Луцькради Алла Надточій додала, що попри послаблення карантинних заходів, лучанам все ж варто продовжувати дбайливо ставитися до свого здоров'я та до здоров'я ближніх.





«Хочеться звернутися до всіх лучан із проханням триматися дистанції, де потрібно – носити маски і не думати про те, що небезпека відійшла. Адже наслідки впадуть на всі галузі, чи це освітні процеси, чи навчальні моменти, які треба завершити, чи ще інші», – закликала депутатка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУрозповіла, яким чином університет оперативно після впровадження карантину налагодив дистанційне навчання студентів.Про це вона розповіла 5 червня на круглому столі «Якісна освіта в період карантину. Висновки та перспективи». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є. Інформує ІА "Конкурент" Зі слів Оксани Ляшенко, університет був готовий до такого поворту освітнього процесу, бо й до карантину в технічному університеті певною мірою впроваджувалися елементи дистанційного навчання.«У Луцькому НТУ вже на 60% був впроваджений Moodle (були курси із освітніми програмами), 10 тисяч ліцензій на Google for Education і ще 10 тисяч ліцензій на Office 365 (там є всі інструменти для дистанційного навчання). І от коли запровадився карантин, ми одразу пішли на дистанційні платформи. У нас був алгоритм дій, яким чином організувати освітній процес. Ми не відійшли від розкладів, тобто у нас пари відбувалися саме за розкладом, але ми дали певну академічну свободу викладачам. Бо ми розуміли, що не можна їх змушувати, а варто щоб кожен мав поступову траєкторію переходу до повного онлайну», – розповіла Оксана Ляшенко.З її слів, в університеті були викладачі, які мали свої платформи.«Ми не обмежили і не зробили адмінконтролю над викладачами. Єдине, що ми вимагали, це те, щоб заняття відбувалися за розкладом, були вчасно і досягалася 100-відосоткова комунікація», – додала проректор.Також вона розповіла, як під час карантину запустила 2 онлайн-опитування через Google-форми щодо якості освіти (контенту і самого процесу) для студентів і науково-педагогічного персоналу, де поставила обом групам дзеркальні питання.«Можу сказати, що на основні питання, чи якісний контент, чи студенти розуміють, що їм розповідають, чи є комунікація, то 95% викладачів і студентів написали правду і показали, що якість освітнього процесу збереглася на належному рівні», – підсумувала проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Оксана Ляшенко.Своєю чергою, присутня на заході депутатка Луцькрадидодала, що попри послаблення карантинних заходів, лучанам все ж варто продовжувати дбайливо ставитися до свого здоров'я та до здоров'я ближніх.«Хочеться звернутися до всіх лучан із проханням триматися дистанції, де потрібно – носити маски і не думати про те, що небезпека відійшла. Адже наслідки впадуть на всі галузі, чи це освітні процеси, чи навчальні моменти, які треба завершити, чи ще інші», – закликала депутатка.

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