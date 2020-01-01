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Можна буде передати в спадок: в Україні хочуть запровадити програму накопичувальної пенсії

Можна буде передати в спадок: в Україні хочуть запровадити програму накопичувальної пенсії
Пенсію в Україні зможуть передавати у спадок при подальшій розробці програми переходу до накопичувальної пенсії. З 1 січня Україна повинна перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. Пенсійна система, яка існує в Україні зараз, не спроможна забезпечити пенсіонерів.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів інвестиційний банкір Тарас Козак.

«Ризики (при впровадженні накопичувальної пенсійної системи. – ред.), але їх треба зменшити, а не ставити основу для заборони накопичувальної системи. Солідарна система, як ми бачимо, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш нормальною пенсією, яка сьогодні становить від 2 до 3 тис. гривень, це сміх крізь сльози», – сказав він.

Експерт пояснив плюси накопичувальної системи.

«Треба йти шляхом, яким іде весь світ – це накопичувальна пенсія, поки громадянин працює, накопичує частину доходів на індивідуальний пенсійний рахунок. Коли йде на пенсію – починає користуватися цими засобами. Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину. Крім соціального боку, це ще й фінансовий ресурс, тому що накопичувальні кошти – це так звані «довгі» гроші, які десятиліттями працювати на економіку України, це величезні гроші, мільярди гривень», – сказав він.

Нагадаємо, що Україна з 1 січня 2021 року може почати плавний перехід на накопичувальну пенсійну систему. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з наступного року на накопичення будуть йти 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ – всього 4 %.

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Теги: пенсія, накопичувальна система, спадок
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