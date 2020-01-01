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Волинянина, який підірвав гранату у подвір'ї тещі, взяли під варту

Волинянина, який підірвав гранату у подвір'ї тещі, взяли під варту
Стали відомі подробиці інциденту, коли п’яний чоловік кинув гранату в подвір'ї тещі.

29-річний уродженець села Калиновник Ковельського району підозрюється органом досудового розслідування в тому, що 1 червня 2020 року близько 14-ої години він в стані алкогольного сп’яніння на подвір’ї кинув у напрямку колишньої тещі вибуховий пристрій, маючи на меті її вбити. Однак жінка в момент вибуху встигла забігла в приміщення свого будинку, пише Ковель медіа.

До поліції зателефонувала 25-річна донька господині та повідомила, що чоловік, з яким вона перебуває на стадії розлучення, прийшов до будинку її матері та, погрожуючи розправою, кинув предмет, схожий на гранату. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Під час огляду місця пригоди за участю спеціалістів вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області поліцейські вилучили металеві уламки, характерні для вибуху гранати «Ф-1», предмет, схожий на запобіжний важіль осколкової ручної гранати, зразки ґрунту тощо.

З’ясувалося, що підозрюваний у вчиненні злочину, що відноситься до категорії особливо тяжких, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за насильство в сім’ї щодо дружини. За місцем проживання характеризується посередньо. Є особою, яка зловживає спиртними напоями.

«Підозрюваний є членом Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» та брав участь в зоні АТО (ООС), звідки нещодавно приїхав та має намір повернутись на територію Східної України, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та суду», – йдеться у клопотанні слідчого поліції.

Крім цього, затриманий може незаконно впливати на потерпілу у даному кримінальному провадженні, яка є його колишньою тещею, а також на свідків, зокрема на колишню дружину.

«Враховуючи особу підозрюваного, його нестійкий психологічний стан, останній може вчиняти інші кримінальні правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, ухилятись від виконання процесуальних рішень», – вказує слідчий.

У судовому засіданні затриманий просив обрати щодо нього домашній арешт за адресою свого проживання. Його адвокат заявив, що «підозра не обґрунтована», а встановлені слідством ризики «не підтверджені доказами».

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук задовольнив клопотання повністю та застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

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Теги: граната, поліція, суд, теща
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