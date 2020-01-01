Медик з Волині, що до пандемії працювала акушеркою, два місяці майже не знімає «коронавірусний» костюм

Оксана Кравчук зі Старовижівщини майже не знімає захисного костюма, бо входить до складу мобільної медичної бригади з відбору зразків біологічних матеріалів для тестування на COVID-19.



Вона працює у Старовижівському центрі первинної медичної допомоги. Район одним з перших тримав удар у боротьбі з цієї важкою недугою, пише



– Першим хворим на коронавірус у районі виявився наш колега – водій пункту екстреної медичної допомоги, – розповідає Оксана Миколаївна. – Його смерть стала для всіх шоком, бо працювали поруч багато років, добре знали його. І раптом людини не стало.



Тож коли Оксані Кравчук, акушерці з 33-річним медичним досвідом, запропонували перейти у мобільну бригаду, одразу погодилася. Часу на перекваліфікацію не було, у Старовижівському районі з кожним днем збільшувалася кількість інфікованих. Тож вчитися довелося на ходу. Костюм, маска, окуляри, рукавички – ти першим приймаєш удар, пам’ятаючи, що вдома чекає родина, онуки. Не дай, Боже, принести вірус і в свою сім’ю! З початку епідемії Оксана Кравчук зробила майже 300 заборів зразків аналізів на коронавірус.



– Найбільше вражає стан потенційних хворих, – каже Оксана Кравчук. – В очах – страх, розгубленість, пригніченість. Такі пацієнти замикаються в собі, тому хочеться їх підтримати добрим словом, усмішкою. Не можна звикнути й до того, що хворіють діти. Але з ними найлегше знайти спільну мову, бо малеча ще не розуміє, що відбувається. А один чотирирічний хлопчик, побачивши мене в захисному костюмі, здивовано запитав: «Хіба надворі дощ, що ви так одягнуті?»



Поки що із 47 виявлених в районі інфікованих один випадок – летальний. Хтось уже одужав, а хтось зовсім скоро стане здоровим. І це чи не найбільше тішить Оксану Кравчук та двох інших її колег по мобільній бригаді, адже «дощ», про який згадував маленький хворий хлопчик, обов’язково закінчиться.



Наталія ЛЕГКА

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