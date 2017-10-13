Волинянин змайстрував трактор із двигуном від Mercedes

Петро Оласюк із села Рудка Любешівського району самотужки сконструював уже три трактори і не одну пилораму.



Він живе цим умінням і радо ділиться своїми знаннями з іншими. Сам же чоловік з усмішкою зазначає: «То треба було в таку пору, мабуть, родитися, що спочинку ніколи не маю, а роботу собі завжди шукаю», пише



Чоловік усе своє життя щось майструє, лагодить, конструює. Перший трактор склав одразу після армії. Пригадує, то був не надто потужний механізм, з двигуном мотоколяски. З часом почав конструювати іншого, уже сильнішого.



– У 1991 році зареєстрував другого трактора – Т-25, дизельного, 25 кінських сил. А потім іще одного зробив, десь років шість тому. Це вже найпотужніший. Кабіна від Т-150, двигун – Mercedes чотирилітровий. Тут тільки кабіна і два циліндри наші, а все інше – імпортне, – розповідає про свою роботу Петро Полікарпович.



Коли дивишся на цих чотириколісних велетнів, навіть важко уявити, що тут кожну дрібничку, гайку, проводок тримав у руках майстер, складав їх докупи, аби зрештою запрацював єдиний механізм. А що робив усе досить ретельно, то й має двох надійних механічних помічників у господарстві (лише перший свій трактор продав). Ця техніка Оласюкам неабияк потрібна. Адже хазяї вони ще ого-го які! Сіють гектарів чотири озимини, стільки ж – ярини. Мають свої паї, батьківські, ще й у людей беруть в оренду. Син Руслан має свій зернозбиральний комбайн. Тож є чим і посіяти, і обробити, і зібрати урожай.



Не лише трактори Петро Полікарпович майструє. З-під його умілих рук виходять млини та пилорами. Першу пилораму він зробив буквально за два місяці. Інші уже ладнав по пів року чи й рік. Загалом декілька штук створив. І не лише для себе, а й для людей.



– Бувало, що сам повністю робив. А було, що й людей консультував, підказував, що і як. Знайомі звертаються за порадою – чому ж не допомогти? Не звик відмовляти нікому, – зізнається Петро Оласюк.



Наталія МУХА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Рудка Любешівського району самотужки сконструював уже три трактори і не одну пилораму.Він живе цим умінням і радо ділиться своїми знаннями з іншими. Сам же чоловік з усмішкою зазначає: «То треба було в таку пору, мабуть, родитися, що спочинку ніколи не маю, а роботу собі завжди шукаю», пише Вісник Чоловік усе своє життя щось майструє, лагодить, конструює. Перший трактор склав одразу після армії. Пригадує, то був не надто потужний механізм, з двигуном мотоколяски. З часом почав конструювати іншого, уже сильнішого.– У 1991 році зареєстрував другого трактора – Т-25, дизельного, 25 кінських сил. А потім іще одного зробив, десь років шість тому. Це вже найпотужніший. Кабіна від Т-150, двигун – Mercedes чотирилітровий. Тут тільки кабіна і два циліндри наші, а все інше – імпортне, – розповідає про свою роботу Петро Полікарпович.Коли дивишся на цих чотириколісних велетнів, навіть важко уявити, що тут кожну дрібничку, гайку, проводок тримав у руках майстер, складав їх докупи, аби зрештою запрацював єдиний механізм. А що робив усе досить ретельно, то й має двох надійних механічних помічників у господарстві (лише перший свій трактор продав). Ця техніка Оласюкам неабияк потрібна. Адже хазяї вони ще ого-го які! Сіють гектарів чотири озимини, стільки ж – ярини. Мають свої паї, батьківські, ще й у людей беруть в оренду. Син Руслан має свій зернозбиральний комбайн. Тож є чим і посіяти, і обробити, і зібрати урожай.Не лише трактори Петро Полікарпович майструє. З-під його умілих рук виходять млини та пилорами. Першу пилораму він зробив буквально за два місяці. Інші уже ладнав по пів року чи й рік. Загалом декілька штук створив. І не лише для себе, а й для людей.– Бувало, що сам повністю робив. А було, що й людей консультував, підказував, що і як. Знайомі звертаються за порадою – чому ж не допомогти? Не звик відмовляти нікому, – зізнається Петро Оласюк.

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