У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО





Аварія сталася в нічну пору 8 червня на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - пишуть



Так, учасники ДТП – водії автомобілів Audi A6 та Renault Trafic. Машини зазнали механічних пошкоджень: у легковика, до прикладу, розтрощило капот.



За попередньої інформацією, аварія не минулася без потерпілих – це пасажирка одного з авто.



На місці ДТП працювали поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса і легковика.Аварія сталася в нічну пору 8 червня на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - пишуть Волинські Новини Так, учасники ДТП – водії автомобілів Audi A6 та Renault Trafic. Машини зазнали механічних пошкоджень: у легковика, до прикладу, розтрощило капот.За попередньої інформацією, аварія не минулася без потерпілих – це пасажирка одного з авто.На місці ДТП працювали поліцейські.

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