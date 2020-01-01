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У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО

У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса і легковика.

Аварія сталася в нічну пору 8 червня на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - пишуть Волинські Новини.

Так, учасники ДТП – водії автомобілів Audi A6 та Renault Trafic. Машини зазнали механічних пошкоджень: у легковика, до прикладу, розтрощило капот.

За попередньої інформацією, аварія не минулася без потерпілих – це пасажирка одного з авто.

На місці ДТП працювали поліцейські.
У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО
У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО
У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО
У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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