У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО
Сьогодні, 09:24
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса і легковика.
Аварія сталася в нічну пору 8 червня на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - пишуть Волинські Новини.
Так, учасники ДТП – водії автомобілів Audi A6 та Renault Trafic. Машини зазнали механічних пошкоджень: у легковика, до прикладу, розтрощило капот.
За попередньої інформацією, аварія не минулася без потерпілих – це пасажирка одного з авто.
На місці ДТП працювали поліцейські.
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Аварія сталася в нічну пору 8 червня на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської, - пишуть Волинські Новини.
Так, учасники ДТП – водії автомобілів Audi A6 та Renault Trafic. Машини зазнали механічних пошкоджень: у легковика, до прикладу, розтрощило капот.
За попередньої інформацією, аварія не минулася без потерпілих – це пасажирка одного з авто.
На місці ДТП працювали поліцейські.
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