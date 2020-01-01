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Ранок 9 червня: в Україні – 394 нових випадків коронавірусу за добу, на Волині – 34

Ранок 9 червня: в Україні – 394 нових випадків коронавірусу за добу, на Волині – 34
В Україні зафіксували 27856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦГЗ, на 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 394 нових випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 1175 випадків;
Волинська область — 1113 випадків (34 за добу);
Дніпропетровська область — 971 випадок;
Донецька область — 235 випадків;
Житомирська область — 935 випадків;
Закарпатська область — 1425 випадків;
Запорізька область — 499 випадків;
Івано-Франківська область — 1602 випадки;
Кіровоградська область — 562 випадки;
м. Київ — 3523 випадки;
Київська область — 1836 випадків;
Львівська область — 2211 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1010 випадків;
Полтавська область — 274 випадки;
Рівненська область — 2094 випадки;
Сумська область — 198 випадків;
Тернопільська область — 1305 випадків;
Харківська область — 1305 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 518 випадків;
Чернівецька область — 3729 випадків;
Черкаська область — 490 випадків;
Чернігівська область — 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 09 червня 2020 року до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 66166 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика
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