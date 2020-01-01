Ранок 9 червня: в Україні – 394 нових випадків коронавірусу за добу, на Волині – 34

В Україні зафіксували 27856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За даними ЦГЗ, на 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 394 нових випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 1175 випадків;Волинська область — 1113 випадків (34 за добу);Дніпропетровська область — 971 випадок;Донецька область — 235 випадків;Житомирська область — 935 випадків;Закарпатська область — 1425 випадків;Запорізька область — 499 випадків;Івано-Франківська область — 1602 випадки;Кіровоградська область — 562 випадки;м. Київ — 3523 випадки;Київська область — 1836 випадків;Львівська область — 2211 випадків;Луганська область — 54 випадки;Миколаївська область — 309 випадків;Одеська область — 1010 випадків;Полтавська область — 274 випадки;Рівненська область — 2094 випадки;Сумська область — 198 випадків;Тернопільська область — 1305 випадків;Харківська область — 1305 випадків;Херсонська область — 179 випадків;Хмельницька область — 518 випадків;Чернівецька область — 3729 випадків;Черкаська область — 490 випадків;Чернігівська область — 304 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на ранок 09 червня 2020 року до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 66166 повідомлень про підозру на COVID-19.