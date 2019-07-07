Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон
Сьогодні, 09:52
У сім’ї Каліщуків із села Машів Любомльського району сталася біда:
сталася біда: захворіла донечка Анастасія. У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку.
Тому, щоб підтримати сім’ю, до редакції «Кордону» звернулася художниця з Любомля Інна Костюк, яка повідомила про намір провести благодійний онлайн-аукціон.
«Лот: картина олійними фарбами 40х40 см пд. назвою «Квіти добра». Зібрані кошти буде спрямовано на лікування дівчинки. Аукціон триватиме три дні і ви зможете вибороти можливість отримати картину і водночас допомогти сім’ї», — каже Інна.
Щоб придбати лот потрібно:
* Перейти за посиланням у групу у Viber
https://invite.viber.com/?g2=AQBjkoPIcThlOEukuHokcvhVBZ8VxP8eeZvKxS3vBZbTnJPTrrEOUFlvcIH4rSnY
* поставити ставку, крок ставки 50 грн, стартова ціна 500 грн.
Виграє людина, яка запропонує найвищу ціну. Результати будуть оголошені 11 червня о 10.00 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
сталася біда: захворіла донечка Анастасія. У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку.
Тому, щоб підтримати сім’ю, до редакції «Кордону» звернулася художниця з Любомля Інна Костюк, яка повідомила про намір провести благодійний онлайн-аукціон.
«Лот: картина олійними фарбами 40х40 см пд. назвою «Квіти добра». Зібрані кошти буде спрямовано на лікування дівчинки. Аукціон триватиме три дні і ви зможете вибороти можливість отримати картину і водночас допомогти сім’ї», — каже Інна.
Щоб придбати лот потрібно:
* Перейти за посиланням у групу у Viber
https://invite.viber.com/?g2=AQBjkoPIcThlOEukuHokcvhVBZ8VxP8eeZvKxS3vBZbTnJPTrrEOUFlvcIH4rSnY
* поставити ставку, крок ставки 50 грн, стартова ціна 500 грн.
Виграє людина, яка запропонує найвищу ціну. Результати будуть оголошені 11 червня о 10.00 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня
Сьогодні, 09:58
Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон
Сьогодні, 09:52
У Луцьку вночі бус протаранив легковика. ФОТО
Сьогодні, 09:24