Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон



сталася біда:



Тому, щоб підтримати сім’ю, до редакції



«Лот: картина олійними фарбами 40х40 см пд. назвою «Квіти добра». Зібрані кошти буде спрямовано на лікування дівчинки. Аукціон триватиме три дні і ви зможете вибороти можливість отримати картину і водночас допомогти сім’ї», — каже Інна.



Щоб придбати лот потрібно:



* Перейти за посиланням у групу у Viber



https://invite.viber.com/?g2=AQBjkoPIcThlOEukuHokcvhVBZ8VxP8eeZvKxS3vBZbTnJPTrrEOUFlvcIH4rSnY



* поставити ставку, крок ставки 50 грн, стартова ціна 500 грн.



Виграє людина, яка запропонує найвищу ціну. Результати будуть оголошені 11 червня о 10.00 годині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сім’ї Каліщуків із села Машів Любомльського району сталася біда:сталася біда: захворіла донечка Анастасія . У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку.Тому, щоб підтримати сім’ю, до редакції «Кордону» звернулася художниця з Любомля Інна Костюк, яка повідомила про намір провести благодійний онлайн-аукціон.«Лот: картина олійними фарбами 40х40 см пд. назвою «Квіти добра». Зібрані кошти буде спрямовано на лікування дівчинки. Аукціон триватиме три дні і ви зможете вибороти можливість отримати картину і водночас допомогти сім’ї», — каже Інна.Щоб придбати лот потрібно:* Перейти за посиланням у групу у Viberhttps://invite.viber.com/?g2=AQBjkoPIcThlOEukuHokcvhVBZ8VxP8eeZvKxS3vBZbTnJPTrrEOUFlvcIH4rSnY* поставити ставку, крок ставки 50 грн, стартова ціна 500 грн.Виграє людина, яка запропонує найвищу ціну. Результати будуть оголошені 11 червня о 10.00 годині.

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