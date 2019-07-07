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Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон

Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон
У сім’ї Каліщуків із села Машів Любомльського району сталася біда:
сталася біда: захворіла донечка Анастасія. У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку.

Тому, щоб підтримати сім’ю, до редакції «Кордону» звернулася художниця з Любомля Інна Костюк, яка повідомила про намір провести благодійний онлайн-аукціон.

«Лот: картина олійними фарбами 40х40 см пд. назвою «Квіти добра». Зібрані кошти буде спрямовано на лікування дівчинки. Аукціон триватиме три дні і ви зможете вибороти можливість отримати картину і водночас допомогти сім’ї», — каже Інна.

Щоб придбати лот потрібно:

* Перейти за посиланням у групу у Viber

https://invite.viber.com/?g2=AQBjkoPIcThlOEukuHokcvhVBZ8VxP8eeZvKxS3vBZbTnJPTrrEOUFlvcIH4rSnY

* поставити ставку, крок ставки 50 грн, стартова ціна 500 грн.

Виграє людина, яка запропонує найвищу ціну. Результати будуть оголошені 11 червня о 10.00 годині.

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Теги: аукціон, порятунок, допомога
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